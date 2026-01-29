Eduardo Ledesma: “El empate sirve”

Si bien, cronológicamente al 2 de Mayo le empató Olimpia, para el estratega Eduardo Ledesma el punto es valioso por la calidad del rival. “Sí, obviamente el empate sirve”, aseveró en conferencia de prensa.

El técnico dijo que Olimpia cambió con respecto a la temporada pasada: “Olimpia no era por ahí, sé que son odiosas las comparaciones, pero tiene otra velocidad con respecto a lo que fue el año pasado. Trajo jugadores rápidos, ataca directo por momentos, te exige todo el tiempo. Se vio un partido dinámico, intenso”.

Por otra parte, con relación al arbitraje en la jugada del penal, Eduardo Ledesma señaló: “Realmente no quiero hablar mucho del arbitraje (…) Entiendo también que todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero me parece que la jugada del penal es una provocación. Lo digo porque estuve dentro del campo en algún momento como jugador y es una provocación de (Iván) Leguizamón hacia Ángel (Martínez)”.

“Me parece un poco injusto, pero también se pueden equivocar y hay que tratar de corregir, así como nosotros también buscamos corregir eso y tratar de que todo salga bien”, finalizó.

El empate con Olimpia significó el primer punto del 2 de Mayo en el Torneo Apertura y ahora se enfoca en la tercera jornada, ante Nacional.