El histórico golazo de 2 de Mayo

2 de Mayo vivió una de esas noches mágicas de Conmebol Libertadores por primera vez en su historia al imponerse por 1-0 a Alianza Lima de Perú en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.
Los nervios del debut pesaron un poco en el equipo comandado técnicamente por Eduardo Ledesma. Y cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles apareció el tremendo golazo de Diego Acosta para el delirio del público pedrojuanino.
El delantero Sergio Fretes aguantó una pelota de espalda y la puso atrás para que venga Diego Acosta y le pegue a la carrera dando el balón en el travesaño y metiéndose al fondo de la red del arco defendido por el boliviano Guillermo Viscarra.
¡YA HAY CANDIDATO AL GOLAZO DE LA COPA! Diego Acosta sacó un fuerte sablazo para marcar el primer gol en la historia de 2 de Mayo en la CONMEBOL #Libertadores y el 1-0 ante Alianza Lima en la ida de la Fase 1.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 5, 2026
