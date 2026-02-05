El histórico golazo de 2 de Mayo

2 de Mayo vivió una de esas noches mágicas de Conmebol Libertadores por primera vez en su historia al imponerse por 1-0 a Alianza Lima de Perú en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Los nervios del debut pesaron un poco en el equipo comandado técnicamente por Eduardo Ledesma. Y cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles apareció el tremendo golazo de Diego Acosta para el delirio del público pedrojuanino.

El delantero Sergio Fretes aguantó una pelota de espalda y la puso atrás para que venga Diego Acosta y le pegue a la carrera dando el balón en el travesaño y metiéndose al fondo de la red del arco defendido por el boliviano Guillermo Viscarra.