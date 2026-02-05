04 feb. 2026
2 de Mayo de PJC

El histórico golazo de 2 de Mayo

2 de Mayo derrotó por la mínima diferencia a Alianza Lima con un golazo de Diego Acosta en el partido de ida de la Fase 1 de la Conmebol Libertadores.

Febrero 04, 2026 11:42 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Acosta.jpg

Diego Acosta gritó con todo su golazo ante Alianza Lima.

@club2demayo

2 de Mayo vivió una de esas noches mágicas de Conmebol Libertadores por primera vez en su historia al imponerse por 1-0 a Alianza Lima de Perú en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Los nervios del debut pesaron un poco en el equipo comandado técnicamente por Eduardo Ledesma. Y cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles apareció el tremendo golazo de Diego Acosta para el delirio del público pedrojuanino.

El delantero Sergio Fretes aguantó una pelota de espalda y la puso atrás para que venga Diego Acosta y le pegue a la carrera dando el balón en el travesaño y metiéndose al fondo de la red del arco defendido por el boliviano Guillermo Viscarra.

2 de Mayo Alianza Lima Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rio parapiti.jpg
2 de Mayo de PJC
Conmebol confirma el Río Parapití
Conmebol confirmó que 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero podrá oficiar de local en la Copa Libertadores en el estadio Río Parapití.
Enero 22, 2026 06:42 p. m.
 · 
Redacción D10