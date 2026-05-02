Acosta comanda victoria del “2": Gol, redención y dedicatoria

En un partido cargado de dramatismo y muchas emociones dentro y fuera de la cancha, el Sportivo 2 de Mayo logró un respiro vital al vencer 2-1 al Sportivo Trinidense por la fecha 19 del Apertura 2026. La figura del encuentro fue Marcelo Acosta, quien no solo guio a su equipo hacia la victoria, sino que aprovechó los micrófonos para compartir una noticia que conmovió a la afición.

Fin de la mala racha y “oxígeno” en los promedios

El conjunto pedrojuanino llegaba golpeado tras varias jornadas sin poder “levantar cabeza”. La presión era máxima, especialmente tras el reciente triunfo del Sportivo Luqueño (en la fecha 18), y esto obligaba al 2 de Mayo a sumar para no quedar relegado en la tabla de promedios. “Fue un partido muy difícil. Representa una felicidad porque veníamos de no poder levantar cabeza y gracias a Dios hoy se dieron los tres puntos”, expresó un emocionado Acosta tras ser elegido el jugador del partido, por Tigo Sports.

Este triunfo representa una suerte de revancha personal para el mediocampista, quien venía de una expulsión en partidos anteriores y buscaba redimirse ante su gente con una actuación sólida en la mitad de la cancha.

Olivia Maité: El motor detrás del festejo

Más allá de lo estrictamente deportivo, el momento más tierno de la noche de viernes, llegó cuando Acosta reveló el motivo de su especial celebración de gol. El jugador confirmó que está esperando un bebé y aprovechó el protagonismo para anunciar el nombre de su futura hija: “Olivia Maite Acosta. Una princesita que viene en camino para iluminar a la familia Acosta”, dijo el mediocampista del Gallo.

Mirada al futuro

Con estos tres puntos, el “Gallo Norteño” corta una racha negativa y toma aire en una etapa crítica del campeonato. La entrega de Acosta y el acompañamiento de su familia —quienes estuvieron activos respondiendo preguntas del equipo de transmisión durante el juego— demuestran que el club está más unido que nunca para encarar la recta final del Apertura.

¿Será este el impulso definitivo para que el 2 de Mayo se aleje definitivamente de la zona de peligro? Por ahora, la ciudad celebra un triunfo que sabe a gloria y a familia.