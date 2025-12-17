Menú
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
17 dic. 2025
Eduardo Ledesma
Fútbol Paraguayo
Eduardo Ledesma: “Armar un plantel competitivo”
Eduardo Ledesma, técnico del 2 de Mayo, es consciente de que su equipo tendrá un calendario muy apretado en el 2026.
Diciembre 17, 2025 11:56 a. m.