Ledesma, sorprendido por la estrategia de Alianza

El entrenador de Sportivo 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, dio una conferencia de prensa luego de la histórica clasificación de su equipo en la Copa Libertadores de América. El DT expresó sorpresa por la propuesta del rival y dio a entender que eso facilitó mucho el juego.

“Primero destacar que jugar una Copa Libertadores que totalmente diferente a jugar el torneo local. Porque los partidos que pudimos ver de Alianza siempre trataron de jugar por bajo, encontrar a los internos, jugar a las espaldas de los volantes, encontrar a los extremos para desequilibrar por ahí. Y realmente nos sorprendió el formato, la manera que sobre todo el primer tiempo intentaron hacernos daño”, comenzó analizando Ledesma.

“Por el tipo de jugadores que tiene Alianza, pensamos que iba a buscar otro tipo de juego, pero luego creo que nos adaptamos bien. Me sorprendió, para el fútbol paraguayo, por características de jugadores, ADN de nuestro fútbol, que creo que en los últimos tiempos estamos creciendo también, el pelotazo frontal al paraguayo le favorece”, agregó.

En un momento de la conferencia fue consultado sobre su próximo rival, el también peruano Sporting Cristal, del que espera sí un juego más cercano a lo que siempre se vio en el fútbol peruano de mucho juego asociado, pases entre líneas y buen trabajo del balón.

