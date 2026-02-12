12 feb. 2026
Copa Libertadores

Ledesma, sorprendido por la estrategia de Alianza

Eduardo Ledesma, en conferencia de prensa, contó su sorpresa ante el planteamiento que propuso el Alianza Lima.

Febrero 12, 2026 09:27 a. m. • 
Por Redacción D10
HA02CGGaAAEER4L.jpeg

Eduardo Ledesma, entrenador del 2 de Mayo.

Foto: Gentileza - Prensa 2 de Mayo.

El entrenador de Sportivo 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, dio una conferencia de prensa luego de la histórica clasificación de su equipo en la Copa Libertadores de América. El DT expresó sorpresa por la propuesta del rival y dio a entender que eso facilitó mucho el juego.

“Primero destacar que jugar una Copa Libertadores que totalmente diferente a jugar el torneo local. Porque los partidos que pudimos ver de Alianza siempre trataron de jugar por bajo, encontrar a los internos, jugar a las espaldas de los volantes, encontrar a los extremos para desequilibrar por ahí. Y realmente nos sorprendió el formato, la manera que sobre todo el primer tiempo intentaron hacernos daño”, comenzó analizando Ledesma.

“Por el tipo de jugadores que tiene Alianza, pensamos que iba a buscar otro tipo de juego, pero luego creo que nos adaptamos bien. Me sorprendió, para el fútbol paraguayo, por características de jugadores, ADN de nuestro fútbol, que creo que en los últimos tiempos estamos creciendo también, el pelotazo frontal al paraguayo le favorece”, agregó.

En un momento de la conferencia fue consultado sobre su próximo rival, el también peruano Sporting Cristal, del que espera sí un juego más cercano a lo que siempre se vio en el fútbol peruano de mucho juego asociado, pases entre líneas y buen trabajo del balón.

Copa Libertadores Eduardo Ledesma 2 de Mayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HA1vAEqaMAACNhB.jpeg
Copa Libertadores
El Deportivo Táchira remonta y logra su pase a la segunda fase de la Libertadores
El Deportivo Táchira consiguió pasar este martes a la Fase 2 de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 en el partido de vuelta a The Strongest, que quedó eliminado del torneo internacional tras perder en la tanda de penales 5-3.
Febrero 11, 2026 06:48 a. m.
 · 
Redacción D10
HAl5fRuXAAAmOdL.jpeg
Copa Libertadores
Con la fe puesta en Lima
El 2 de Mayo viaja esta mañana rumbo a Lima para la revancha de Copa.
Febrero 10, 2026 09:14 a. m.
 · 
Redacción D10
HAcMkhZWQAAEj9f.jpeg
Copa Libertadores
La Católica da un gran paso para avanzar a la segunda fase
La Universidad Católica ecuatoriana se impuso este jueves por 0-1 al uruguayo Juventud de las Piedras en el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores gracias a un gol de Jhon Chancellor.
Febrero 06, 2026 08:13 a. m.
 · 
Redacción D10
HAWTnJvWQAEb_-0.jpeg
Copa Libertadores
Todo el foco en la revancha
Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo, dijo que apuntaría todo por lograr la clasificación en la Copa Libertadores.
Febrero 05, 2026 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
HAXEyf8W8AA6WJ6.jpeg
Copa Libertadores
Diego Acosta marcó “el gol más lindo” de su carrera
El golazo de Diego Acosta no solo se ganó la consideración del continente, sino también ocupa un lugar especial en la vida del jugador.
Febrero 05, 2026 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-05 at 12.24.24 AM.jpeg
Copa Libertadores
Ledesma resalta el resultado
Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, se mostró feliz tras la histórica victoria en Copa Libertadores.
Febrero 05, 2026 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más