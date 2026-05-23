Dura autocrítica en 2 de Mayo tras el cierre del Apertura

El entrenador del 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, analizó con autocrítica la derrota por 1-0 ante Sportivo San Lorenzo en el cierre del Torneo Apertura 2026, en un partido que dejó sensaciones negativas en el campamento pedrojuanino.

En sus declaraciones, el técnico no ocultó su malestar por la actitud mostrada por su equipo y marcó diferencias en la intensidad con la que se disputó el encuentro. “Se notó en el campo un equipo que sí quería ganar, que fue San Lorenzo, que vino a jugar como una final y nosotros el compromiso no lo tomamos como una final”, expresó con contundencia.

Ledesma también hizo un análisis del desarrollo del partido, apuntando a un primer tiempo en el que su equipo no estuvo a la altura, aunque reconoció una leve reacción en la segunda mitad. “El primer tiempo regalamos, en el segundo tiempo, por querer empatar, generamos algunas situaciones de gol, más con ganas que con otra cosa”, señaló.

Finalmente, el entrenador del 2 de Mayo ya puso la mirada en lo que será el Torneo Clausura, con la intención de corregir errores y cambiar la imagen mostrada.

“El plantel se va con esta mala imagen, que no queríamos, queríamos sumar de a tres. Ahora tenemos que tomar con el mayor de los compromisos el Clausura, sabemos que es un torneo más difícil que el Apertura, debemos prepararnos de la mejor manera para poder revertir esta imagen”, cerró.