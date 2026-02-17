La estrategia que prepara el 2 de Mayo

El técnico del Sportivo 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, habló este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental, a horas de lo que será el encuentro frente al Sporting Cristal por la segunda fase de la Copa Libertadores de América.

El DT ponderó las cualidades de su rival y comentó cuál será la estrategia que presentarán en el duelo marcado para las 21.30 en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

“Como todo equipo peruano es un equipo que trata de manejar el juego con posesión, tener tenencia, hacerte retroceder. Tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos con Alianza con incomodarle a los posibles generadores de fútbol y forzar el juego que queremos, de fútbol físico, de ritmo, intensidad y agresividad”, explicó Ledesma en la 1080 AM.

El entrenador del Gallo Norteño contó que tras dejar fuera al Alianza Lima son vistos de otra manera y eso hace que tengan que redoblar los esfuerzos, estar más finos para tratar de conseguir el resultado en casa.

“Esperamos que todos los chicos, nosotros, que estemos con la sabiduría e iluminación posible para sacar un resultado que nos convenga para la revancha”, deseó.

