01 feb. 2026
Torneo Apertura

Eduardo Ledesma lamenta “errores inocentes” del 2 de Mayo

El técnico del 2 de Mayo lamentó la dura derrota por 5-1 ante Nacional.

Febrero 01, 2026 05:19 p. m.
WhatsApp Image 2026-01-31 at 8.56.22 PM.jpeg

Eduardo Ledesma, técnico del 2 de Mayo.

Foto: Gentileza.

Eduardo Ledesma, técnico del 2 de Mayo, lamentó la dura caída por 5-1 ante Nacional en el estadio Arsenio Erico y, al tiempo de felicitar al rival, cuestionó a su equipo por los errores cometidos.

“Hay que felicitar a Nacional, aprovecharon las oportunidades, pero cuando te hacen cuatro goles de pelota parada es difícil ser competitivos, después también cometemos un penal tonto”, indicó.

Ledesma aseguró que deben corregir los errores inocentes si quieren ser competitivos en el torneo. “No podemos permitirnos tener partidos de esta manera”, sentenció.

El 2 de Mayo ahora apunta a su debut en Copa Libertadores, el miércoles ante Alianza Lima (21:30) en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. La revancha será una semana después en suelo incaico.

2 de Mayo Eduardo Ledesma Nacional
