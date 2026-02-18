Ledesma: “No tuvimos nuestro mejor día”

El Sportivo 2 de Mayo enfrentó este martes al Sporting Cristal de Perú por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores de América y tuvo que conformarse con un empate 2-2 en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Tras el lance, el DT Eduardo Ledesma analizó lo que su equipo sufrió en el campo.

“Lo que no queríamos sucedió. Le dejamos jugar mucho tiempo al rival, le dejamos defenderse con el balón, sobre todo en el primer tiempo. Cosas para mejorar, lo bueno que esto tiene revancha, pero debemos mejorar mucho”, comenzó diciendo Ledesma en la conferencia de prensa.

“Cuando perdíamos el balón no presionábamos rápido y ahí le dábamos mucho tiempo para poder organizarse. Siento que no nos animamos del todo para llevar el resultado que queríamos. El rival también juega, esto es Copa Libertadores y sabemos que los detalles te hacen perder o ganar los partidos”, agregó.

Según Ledesma, la ansiedad y el apuro también facilitó mucho el trabajo del rival, pero rescató que el equipo no perdió el lance de cara a la revancha que será la próxima semana en Lima por un lugar en la fase 3 de la Copa Libertadores.

“No tuvimos nuestro mejor día, pero si tenemos que rescatar algo es que no se perdió y estuvimos a punto de ganarlo”, subrayó.