05 feb. 2026
Copa Libertadores

Ledesma resalta el resultado

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, se mostró feliz tras la histórica victoria en Copa Libertadores.

Febrero 05, 2026 07:59 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-05 at 12.24.24 AM.jpeg

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo.

Foto: Gentileza

El técnico Eduardo Ledesma conversó con los medios luego de lo que fue la primera victoria histórica del Sportivo 2 de Mayo frente al Alianza Lima, en el juego de ida de la primera fase de la Copa Libertadores de América. El DT resaltó las condiciones de su rival, pero dio un gran valor al resultado pese a ser mínimo.

“Obviamente emotivo todo lo que se vivía en la ciudad, todo lo que se esperó para jugar esta Copa Libertadores. Lo que más queríamos era darle una alegría a la afición, sobre todo en un partido de local que que no arrancamos de la mejor manera el torneo. Esto nos va a ayudar en lo anímico, para que el equipo se sienta en confianza, solidez y seguridad. Ojalá sea el despegue para que el equipo vaya aplomándose en el torneo”, afirmó.

“La diferencia es mínima, siempre es importante ganar. Por ahí tuvimos chances en el primer tiempo, no la supimos aprovechar. Se jugó contra un grande y le pudimos generarle buen juego”, analizó.

El técnico sostuvo que ya no se juega con la camiseta y pese a la diferencia presupuestaria y la jerarquía del rival supieron enfrentarse con solidaridad, marcas escalonadas y cooperación constante.

Sportivo 2 de Mayo se impuso por la mínima al Alianza Lima, pero deberá cerrar la llave en Perú, el próximo miércoles 11 de febrero a las 21.30. El ganador de la llave se medirá con Sporting Cristal.

2 de Mayo Eduardo Ledesma Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Luis Advíncula
Copa Libertadores
Alianza Lima, con dos bajas sensibles para el juego con 2 de Mayo
Alianza Lima anunció las bajas por lesión del lateral derecho Luis Advíncula y del delantero Luis Ramos para el partido de ida de la primera fase previa de la Copa Libertadores que disputará este miércoles ante el 2 de Mayo
Febrero 03, 2026 05:36 p. m.
 · 
Redacción D10
G_uAw7KXYAAnLSi.jpeg
Copa Libertadores
Eduardo Ledesma: “Es histórico para todos”
Eduardo Ledesma resumió lo que significa el debut en la Libertadores para el Gallo Norteño.
Febrero 03, 2026 12:41 p. m.
 · 
Redacción D10
HAAzvuqW8AAhhKs.jpeg
Copa Libertadores
The Strongest y Táchira protagonizan el duelo “aurinegro” en el inicio de la Libertadores
The Strongest de Bolivia y el Deportivo Táchira de Venezuela, caracterizados por sus colores amarillo y negro, disputarán el martes el duelo “aurinegro” a más de 3.600 metros de altitud, en el inicio de la primera fase de la Copa Libertadores.
Febrero 03, 2026 09:44 a. m.
 · 
Redacción D10
rubio ñu, trinidense, 2 de mayo_2 de mayo_65416279.jpg
Copa Libertadores
El Gallo se prepara para su histórico partido
El 2 de Mayo retomó la práctica tras la dura caída frente a Nacional, en condición de visitante, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026.
Febrero 03, 2026 08:11 a. m.
 · 
Redacción D10
cornet 2 de mayo.jpg
Copa Libertadores
Horarios confirmados para duelos de 2 de Mayo y Guaraní
Este jueves, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó los horarios de los choques de la fase 1 y de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El 2 de Mayo entrará antes en acción y después Guaraní.
Diciembre 18, 2025 06:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
Copa Libertadores
Los duelos de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026
El choque entre Alianza Lima y el debutante paraguayo Sportivo 2 de Mayo, así como los partidos entre el uruguayo Juventud y el ecuatoriano Universidad Católica; y el venezolano Táchira ante un representante boliviano, abrirán la fase 1 de la edición 2026 de la Copa Libertadores, según el sorteo que hizo este jueves la Conmebol.
Diciembre 18, 2025 02:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más