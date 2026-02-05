Ledesma resalta el resultado

El técnico Eduardo Ledesma conversó con los medios luego de lo que fue la primera victoria histórica del Sportivo 2 de Mayo frente al Alianza Lima, en el juego de ida de la primera fase de la Copa Libertadores de América. El DT resaltó las condiciones de su rival, pero dio un gran valor al resultado pese a ser mínimo.

“Obviamente emotivo todo lo que se vivía en la ciudad, todo lo que se esperó para jugar esta Copa Libertadores. Lo que más queríamos era darle una alegría a la afición, sobre todo en un partido de local que que no arrancamos de la mejor manera el torneo. Esto nos va a ayudar en lo anímico, para que el equipo se sienta en confianza, solidez y seguridad. Ojalá sea el despegue para que el equipo vaya aplomándose en el torneo”, afirmó.

“La diferencia es mínima, siempre es importante ganar. Por ahí tuvimos chances en el primer tiempo, no la supimos aprovechar. Se jugó contra un grande y le pudimos generarle buen juego”, analizó.

El técnico sostuvo que ya no se juega con la camiseta y pese a la diferencia presupuestaria y la jerarquía del rival supieron enfrentarse con solidaridad, marcas escalonadas y cooperación constante.

Sportivo 2 de Mayo se impuso por la mínima al Alianza Lima, pero deberá cerrar la llave en Perú, el próximo miércoles 11 de febrero a las 21.30. El ganador de la llave se medirá con Sporting Cristal.