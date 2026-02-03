03 feb. 2026
Copa Libertadores

Eduardo Ledesma: “Es histórico para todos”

Eduardo Ledesma resumió lo que significa el debut en la Libertadores para el Gallo Norteño.

Febrero 03, 2026 
Por Redacción D10
El Gallo se prepara para su choque copero.

Foto: Gentileza

El Sportivo 2 de Mayo se prepara para lo que será su histórico debut en la máxima cita de clubes de la Conmebol, la Copa Libertadores, cuando enfrente al Alianza Lima de Perú este miércoles a las 21.30 en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

“Sabemos la importancia de este partido. Trataremos de hacernos fuertes, dar el primer golpe sabiendo que no define nada. Es un partido de 180 minutos, tampoco vamos a salir a desesperarnos”, sostuvo Eduardo Ledesma en la 1080 AM.

“Es histórico para todos, cuerpo técnico y los jugadores, muchos que no tuvieron la posibilidad de jugar este tipo de torneo. Lo mismo para la gente del club, la gente de Pedro Juan, va a ser la primera vez. Ojalá se pueda redondear y darle una alegría a la gente”, subrayó.

Eduardo Ledesma 2 de Mayo Copa Libertadores
Redacción D10
