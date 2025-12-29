2 de Mayo: Amistoso a la vista y buscando un central

Eduardo Ledesma, estratega del Sportivo 2 de Mayo, en comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, analizó lo que se viene para su equipo.

El DT del elenco pedrojuanino aseguró que el amistoso que animará hoy ante San Lorenzo servirá de mucho para que sus jugadores vayan soltándose y para que pueda ir sacando las primeras conclusiones.

“Con el amistoso terminamos lo que sería la parte fuerte de la pretemporada. Servirá mucho para ir soltando, ir mirando el equipo, agarrando forma”, apuntó.

Sobre refuerzos, indicó que siguen en la búsqueda de un defensor central y que eso es prioridad. “La gente que llegó se adaptó muy bien a los trabajos, sin ningún inconveniente, estamos contentos”, agregó.