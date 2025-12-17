17 dic. 2025
Eduardo Ledesma: “Armar un plantel competitivo”

Eduardo Ledesma, técnico del 2 de Mayo, es consciente de que su equipo tendrá un calendario muy apretado en el 2026.

Diciembre 17, 2025 11:56 a. m.
El “2" buscará ser protagonista en el año entrante.

En comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Eduardo Ledesma, entrenador del Sportivo 2 de Mayo, se refirió a lo que será la temporada 2026 para su equipo.

Comentó que el lunes arrancaron con los trabajos y que desde este jueves arrancarán la etapa más fuerte de la pretemporada. “Ahora vamos a arrancar con el encierro, con la parte fuerte, hasta el 23, luego un descanso por Navidad y regresamos con todo”, dijo.

Sobre lo que será el 2026, donde su equipo jugará Copa Libertadores y tendrá un calendario muy apretado, indicó: “Hay que saber administrar, trabajar mucho en la recuperación, que el jugador llegue descansado y recuperado, ir eligiendo los mejores hombres para que puedan rendir al máximo, porque son partidos seguidos, agotadores, debemos ir viendo partido a partido”.

Aseguró que será primordial “armar un buen plantel, un plantel competitivo”, con una mezcla de edades de los jugadores.

