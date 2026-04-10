10 abr. 2026

El mundo en una pelota

El fútbol encuentra en el Mundial su ópera prima, la obra mayor donde cada cuatro años el planeta contiene la respiración. Allí nacen leyendas: héroes que escriben su nombre en la eternidad. La alegría se vuelve universal. La felicidad no se mide en goles, sino en emociones. Generaciones y corazones laten bajo una misma pasión que no se explica: se siente.

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El Mundial 2026, el más grande de la historia: La revolución del fútbol en EEUU, México y Canadá
La Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada conjuntamente en Canadá, Estados Unidos y México, no será solo una edición más; será una transformación radical del deporte rey. Por primera vez, el formato se expande para abrazar una escala global sin precedentes.
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Siete porteros legendarios que marcaron una era en la Copa del Mundo
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Entre la épica y la improvisación, el año 1930 vio nacer al primer mundial de futbol de la FIFA. La sede elegida fue Uruguay. Un campeonato histórico que dio el puntapié inicial para una historia que continúa y no para de crecer.
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Las mayores goleadas en la historia de la Copa del Mundo: El récord alcanzó los 10 goles
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De pesada y salvaje a inteligente: La evolución de la pelota a través de los mundiales
La historia de los mundiales se puede leer a través de las costuras de su protagonista esférica: la pelota. A continuación, un repaso por la evolución del elemento fundamental del fútbol a lo largo de las Copas del Mundo.
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