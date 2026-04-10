El fútbol encuentra en el Mundial su ópera prima, la obra mayor donde cada cuatro años el planeta contiene la respiración. Allí nacen leyendas: héroes que escriben su nombre en la eternidad. La alegría se vuelve universal. La felicidad no se mide en goles, sino en emociones. Generaciones y corazones laten bajo una misma pasión que no se explica: se siente.
La Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada conjuntamente en Canadá, Estados Unidos y México, no será solo una edición más; será una transformación radical del deporte rey. Por primera vez, el formato se expande para abrazar una escala global sin precedentes.
Historia del Futbol
El camino eterno del Mundial
Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022 — 22 ediciones, 1 trofeo
Historia de los mundiales
A lo largo de la historia, son varios los porteros que dejaron su huella en los mundiales y que, si bien no cuentan con los reflectores habituales de los delanteros u otros jugadores de campo, cumplen una función indispensable para alcanzar los logros deportivos.
En los albores de los mundiales de fútbol se tenía como principal protagonista a una pelota fabricada con cuero grueso, cosida a mano y una cámara en su interior que la volvía impredecible. Bajo agua, el balón pesaba tanto hasta que se volvía peligroso.
Entre la épica y la improvisación, el año 1930 vio nacer al primer mundial de futbol de la FIFA. La sede elegida fue Uruguay. Un campeonato histórico que dio el puntapié inicial para una historia que continúa y no para de crecer.
En partidos en donde unos hacían de Goliat y otros de David, la Copa del Mundo vio grandes sorpresas.
En la historia de los mundiales hubo palizas inolvidables, juegos en donde la diferencia entre dos selecciones se mostró abismal y terminaron en goleadas.
La historia de los mundiales se puede leer a través de las costuras de su protagonista esférica: la pelota. A continuación, un repaso por la evolución del elemento fundamental del fútbol a lo largo de las Copas del Mundo.
Las leyendas
La Albirroja mundialista
Paraguay volvió a los mundiales en Francia, luego de doce años de ausencia. Fue el inicio de la Generación Dorada que protagonizaría tres Copas del Mundo seguidas.