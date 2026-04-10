El fútbol encuentra en el Mundial su ópera prima, la obra mayor donde cada cuatro años el planeta contiene la respiración. Allí nacen leyendas: héroes que escriben su nombre en la eternidad. La alegría se vuelve universal. La felicidad no se mide en goles, sino en emociones. Generaciones y corazones laten bajo una misma pasión que no se explica: se siente.