Alemania vs. Curazao: Paso a paso

Escocia tuvo que esperar 36 años para volver a celebrar una victoria en mundiales tras vencer este sábado a Haití por 0-1 en el cierre de la primera jornada del grupo C de la Copa Mundial, que le deja por delante de Brasil y Marruecos, que horas antes igualaron 1-1.
Australia protagonizó en la noche del viernes en Vancouver una de las sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Turquía, un triunfo construido sobre una sólida defensa, la inspiración de Patrick Beach bajo palos y la eficacia de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.
Este sábado, Catar y Suiza igualaron 1-1 en un vibrante encuentro por el Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuando todo parecía encaminado hacia una victoria suiza, Boualem Khoukhi apareció en tiempo de descuento para darle a los asiáticos su primer punto en la historia de los mundiales.
El precio de las entradas de reventa para ver los próximos partidos de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 se ha disparado tras la victoria del equipo en el partido del viernes contra Paraguay que ganó por goleada 4-1.