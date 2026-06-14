Costa de Marfil vs. Ecuador: Paso a paso

La historia y la ilusión se cruzan en la Copa del Mundo 2026, que organizan los países de Norteamérica. La poderosa Alemania, cuatro veces campeona del mundo, inicia su camino frente a la debutante Curazao en un duelo que marca la mayor diferencia de posiciones en el ranking actual de la FIFA entre dos selecciones que se enfrentan en la primera jornada del torneo, que se disputará en el NRG Stadium, hogar de los Houston Texans, desde las 14:00.