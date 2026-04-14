¿Pudo irnos mejor? El paso de la Albirroja de Maldini por Corea-Japón 2002

Paraguay llegó a la Copa Mundial de Corea-Japón 2002 luego de unas excelentes Eliminatorias Sudamericanas bajo el mando del entrenador Sergio Markarián, como segunda clasificación seguida de cuatro consecutivas en una época gloriosa para la Albirroja.

Fue una camada de magníficos jugadores que llevaron a la Selección a sitios de prestigio, logrando en esa campaña su mejor ubicación en el ranking FIFA, llegando al puesto 8, en marzo de 2001.

Las 10 selecciones de Conmebol disputaron un formato de todos contra todos en el que la Albirroja pudo vencer a la mayoría, salvo a Argentina, con el que empató en ambos compromisos, en Buenos Aires y Asunción. Paraguay usó su localía casi a la perfección, solo empatando contra la Albiceleste en aquel recordado 2 a 2 en el que Mauricio Pochettino hizo el gol con la mano y en una contundente caída por 0 a 4, aunque ya clasificada, en la última jornada ante una Colombia a la que ya se le había ganado en Bogotá en duelo de ida.

La recordada y épica victoria contra Brasil se dio un 18 de julio del 2000, cuando en un rebosante Defensores del Chaco, Paraguay vibró con un 2 a 1 histórico ante la poderosa Canarinha.

Jorge Campos festeja su gol ante la mirada de Roberto Carlos y Rivaldo (de fondo), que representó la primera victoria ante Brasil en Eliminatorias. Foto: Archivo - ÚH.

Carlos Humberto Paredes había abierto el marcador rápidamente, a los 6 minutos, con un cabezazo tras el córner de Roberto Toro Acuña, pero Rivaldo igualaría las acciones a los 74’. El júbilo se dio al minuto 83, cuando tras un saque de arco largo, alto, potente y eterno de José Luis Chilavert, Jorge Campos bajó la pelota con su izquierda y sacó un derechazo con la menos hábil para que la pelota infle la red del arco sur de Dida y así la Albirroja logre su primera victoria ante la Verdeamarela.

En esas Eliminatorias, Chilavert agigantó su figura también en Bogotá, marcando un gol de tiro libre a Óscar Córdoba en un 2 a 0 en el que Roque Santa Cruz había marcado el primer tanto. En Asunción, ante Bolivia, otro golazo del Chila quedó para la posteridad con un potente remate de tiro libre para coronar un 5 a 1 ante los del altiplano. José Cardozo fue el goleador de la campaña guaraní, con 6 goles.

Chilavert festeja el gol que le hizo a Córdoba, ante Colombia, en el Campín de Bogotá. Foto: Archivo - ÚH.

Paraguay clasificó en cuarto lugar con los mismos puntos que Brasil (30) pero menor diferencia de goles, por debajo de Ecuador (segunda con 31) y la imbatible Argentina (puntera con 43).

El primer mundial de Asia, el primero compartido

La Copa Mundial del 2002 fue la primera con organización compartida entre dos países, Corea y Japón, y, a su vez, el primero en disputarse fuera de Europa o América, continentes que se habían dividido la organización de todas las ediciones hasta ese entonces. Fue también el primer mundial del nuevo siglo y del nuevo milenio.

Como favoritos llegaban Francia, el último campeón, y una Argentina que había dominado de principio a fin las Eliminatorias sudamericanas con Marcelo Bielsa al frente de un equipo con figuras excelsas y que se permitía, por ejemplo, dejar fuera de convocatoria a Juan Román Riquelme o Javier Saviola. Sin embargo, ambas defraudarán, eliminándose en la fase de grupos.

Allá estaba Paraguay, con algunos problemas antes del inicio, ya que don Sergio Markarián dejó de ser el entrenador tras la goleada sufrida ante Colombia en Sajonia. Mientras algunos medios informaron sobre su renuncia y un cansancio en la relación por parte del DT uruguayo, otros abordaban un oficial despido por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

En su reemplazo, la APF contrataría con bombos y platillos a Césare Maldini, entrenador italiano que poco conocía el fútbol paraguayo y quien asumiría el cargo en febrero del 2002 para afrontar los amistosos previos al mundial.

Césare Maldini dirigió a la Selección Paraguaya durante el Mundial de Corea-Japón 2002. Foto: Archivo - ÚH.

Los convocados

Maldini llamó a 23 futbolistas para la cita mundialista:

Arqueros: José Luis Chilavert (Racing de Estrasburgo, Fra); Ricardo Tavarelli (Olimpia); Justo Villar (Libertad).

Defensores: Carlos Gamarra (AEK Atenas, Gre), Daniel Sanabria (Libertad), Francisco Arce (Palmeiras, Bra), Celso Ayala (River Plate, Arg), Pedro Sarabia (River Plate, Arg), Juan Carlos Franco (Olimpia), Julio César Cáceres (Olimpia), Denis Caniza (Santos Laguna, Méx).

Volantes: Roberto Acuña (Real Zaragoza, Esp), Gustavo Morinigo (Libertad), Carlos Humberto Paredes (Porto, Por), Diego Gavilán (Tecos, Méx), Guido Alvarenga (León, Méx), Estanislao Struway (Libertad), Carlos Bonet (Libertad).

Delanteros: Richard Baez (Olimpia), Jorge Campos (Universidad Católica, Chi), José Cardozo (Toluca, Méx), Nelson Cuevas (River Plate, Arg), Roque Santa Cruz (Bayern Munich, Ale).

Iba a ser la despedida para varios referentes del plantel, liderados por el Chila. Entre otros, el Chiqui Arce, Ayala, Campitos o Pepe Cardozo disputaron su último mundial.

Corea-Japón 2002 fue el último mundial de varios de los jugadores de una camada que dio todo por la Albirroja. Foto: Archivo - ÚH.

La suerte guaraní

El sorteo dejó a la Albirroja en el Grupo B del Mundial, repitiendo a España como rival, así como en Francia 1998, y además con Sudáfrica y Eslovenia. Fue el Mundial de los partidos matutinos.

Paraguay debutó ante Sudáfrica con estos 11 titulares. Arriba: Denis Caniza, Francisco Arce, Julio Cáceres, Carlos Gamarra, Ricardo Tavarelli y Celso Ayala. Abajo: Roque Santa Cruz, Roberto Acuña, Estanislao Struway, Guido Alvarenga y Jorge Campos. Foto: Archivo - ÚH.

Roque Santa Cruz festeja su gol ante Sudáfrica, junto al capitán Carlos Gamarra. Foto: Archivo - ÚH.

A Paraguay le tocó Corea como base y el debut fue en el estadio Asiad, de la ciudad de Busan, ante Sudáfrica. 25 mil espectadores presenciaron aquel partido en el que la Selección se puso arriba con gol de Roque Santa Cruz, a los 35 minutos, y amplió la ventaja con un golazo de tiro libre de Francisco Chiqui Arce, a los 55’. El 2 a 0 parcial no se pudo sostener y con un gol a los 63’ y otro a los 91’, los africanos igualaron el juego, que terminó con empate 2 a 2.

El segundo duelo era el más complicado desde la previa. Tocaba enfrentar a España. El duelo se disputó el 7 de junio, en el estadio Jounju, de la ciudad del mismo nombre.

Ante España, Paraguay salió con camiseta alternativa. Arriba: Francisco Arce, José Luis Chilavert, Carlos Gamarra, Julio Cáceres y Celso Ayala. Abajo: José Cardozo, Roberto Acuña, Carlos Humberto Paredes, Roque Santa Cruz, Denis Caniza y Diego Gavilán. Foto: Archivo ÚH.

Si bien Paraguay arrancó ganando con un gol en contra de Carles Puyol a los 10’, los europeos lo dieron vuelta y dejaron el encuentro en un 3 a 1 final. Este resultado complicaba a la Albirroja, que llegaba a la última fecha con un punto y la obligación de ganar ante y esperar que la Furia Roja le dé una mano ante Sudáfrica.

Otra vez a octavos

El equipo titular que enfrentó a Eslovenia. Arriba: Francisco Arce, José Luis Chilavert, Julio Cáceres, Carlos Gamarra y Celso Ayala. Abajo: Denis Caniza, Roque Santa Cruz, José Cardozo, Roberto Acuña, Carlos Humberto Paredes y Guido Alvarenga. Foto: Archivo - ÚH.

Nelson Cuevas tuvo una actuación extraordinaria ante Eslovenia y dio la victoria y clasificación a octavos a Paraguay. Foto: Archivo - ÚH.

El último partido de la fase de grupos fue contra Eslovenia, en el feriado del 12 de junio. 30 mil personas asistieron al estadio Mundialista de Seogwipo. El partido arrancó mal y Paraguay fue al descanso con un 1 a 0 en contra y un jugador menos, por la expulsión de Carlos Humberto Paredes.

Nelson Pipino Cuevas ingresó como revulsivo y le bastaron 30 minutos para dar vuelta el resultado. Un gol suyo a los 65’ igualó las cosas, Jorge Campos puso arriba a la Selección (73’) y nuevamente Pipino, a los 83’, decretó el 3 a 1 final.

Ese resultado sirvió para clasificar con igualdad de puntos y diferencia de gol (0) con Sudáfrica (perdió 3 a 2 con España) gracias a un gol más convertido que los africanos, (6 vs. 5) que alcanzó para clasificar a octavos de final.

En el mismo estadio, la suerte sería distinta ante una de las potencias, Alemania, a la que se le plantó cara, pero un gol de Oliver Neuville, a los 88’, fue casi como el gol de oro contra Francia, de cuatro años antes.

El onceno titular que enfrentó a Alemania en octavos de final. Arriba: José Luis Chilavart, Francisco Arce, Julio Cáceres, Carlos Gamarra y Celso Ayala. Abajo: Denis Caniza, José Cardozo, Roque Santa Cruz, Roberto Acuña, Carlos Bonet y Estanislao Struway. Foto: Archivo - ÚH.

Con un Maldini que no se animó a ganar y recién a los 90’ metió a Pipino Cuevas, no hubo tiempo para la hazaña y la Albirroja se despidió en octavos, aunque dejando una buena imagen.

Chilavert no se achicó ante los alemanes y subió para patear un tiro libre. Foto: Archivo - ÚH.

“Taní” Struway, con el balón dominado ante Alemania. Foto: Archivo - ÚH.

Saludo entre arqueros. José Luis Chilavert y Oliver Kahn, entre otros, en la fotografía tras el final del partido y la eliminación paraguaya ante Alemania. Foto: Archivo - ÚH.

La pentacampeona

Como Francia 4 años antes, el verdugo de Paraguay llegó a la final, aunque en dicha ocasión no pudo ante la Brasil de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafú, Roberto Carlos…

Un doblete de Ronaldo sirvió para que Brasil conquistara su quinto mundial, logro que no tiene ninguna otra selección. La Copa la levantó el capitán Cafú, que a su vez se convirtió en el único futbolista en disputar tres finales de una Copa del Mundo.