VIDEO: Thomas Müller “encantado” de ver a Roque Santa Cruz

Son varias las figuras del mundo fútbol que desfilan por Estados Unidos, México o Canadá. Hoy, dos que defendieron la camiseta del Bayern Múnich se encontraron en Houston: Thomas Müller y Roque Santa Cruz.

Si bien no coincidieron en el equipo principal, ya que cuando el paraguayo marcaba goles, el alemán se destacaba en las Divisiones Formativas, Thomas Müller sabe lo que significó Roque Santa Cruz para el Bayern Múnich.

Este domingo, en la previa del partido que Alemania sostuvo contra Curazao, se encontraron y el actual jugador del Vancouver Whitecaps aprovechó para charlar con el atacante de Nacional.

“Encantado de verte de nuevo” fue el texto que acompaña al video que colgó el alemán en sus redes sociales. En el material se los ve charlando amenamente mientras se dirigen hacia un lugar del estadio.

Roque Santa Cruz estuvo ocho temporadas en el Bayern Múnich, por su parte, Thomas Müller estuvo en 17 campañas.