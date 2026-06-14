La Albirroja retoma actividades pensando en Turquía

La Selección Paraguaya retomó este domingo los entrenamientos con la mirada puesta en el trascendental compromiso frente a Turquía, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Luego del duro golpe que significó la derrota en el debut ante Estados Unidos, el plantel albirrojo volvió a trabajar en el complejo deportivo de la Universidad Estatal de San José con el objetivo de corregir errores y preparar una rápida reacción.

La jornada se desarrolló en un ambiente de absoluta normalidad y tuvo una noticia alentadora para el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro: todos los futbolistas entrenaron a la par de sus compañeros y no se registraron trabajos diferenciados.

El plantel inició la práctica con ejercicios físicos y una prolongada entrada en calor bajo la supervisión de los preparadores físicos. Durante los primeros minutos se observó un ambiente relajado entre los jugadores, que intercambiaron bromas y sonrisas mientras realizaban las tareas regenerativas.

Pese al dolor que todavía dejó la caída ante el conjunto estadounidense, el grupo intentó mostrar fortaleza anímica en una etapa del torneo donde no existe demasiado margen para lamentaciones. El calendario obliga a pasar rápidamente de página y enfocarse en el próximo desafío.

Las imágenes del entrenamiento reflejaron a un equipo unido y comprometido. Las conversaciones entre los futbolistas fueron constantes, mientras algunos aprovecharon los primeros ejercicios para distenderse después de la intensidad vivida en el estreno mundialista.

Con el correr de los minutos, la práctica fue ganando intensidad. Las sonrisas dieron paso a la concentración y los jugadores comenzaron a trotar con mayor exigencia antes de iniciar los trabajos específicos programados por el cuerpo técnico.

Posteriormente aparecieron las tareas tácticas y técnicas, uno de los aspectos que seguramente ocuparán buena parte de la agenda de Gustavo Alfaro durante los próximos días. El entrenador sabe que Paraguay necesita mejorar varios aspectos de su funcionamiento colectivo para recuperar terreno en el Grupo D.

La derrota ante Estados Unidos dejó algunas señales de alerta tanto en defensa como en la generación de juego. Si bien todavía es prematuro hablar de modificaciones, el seleccionador dispone de varios entrenamientos por delante para analizar alternativas y definir si realizará cambios en la formación titular.

Por el momento, el cuerpo técnico mantiene absoluta reserva respecto al posible equipo que enfrentará a Turquía. No hubo indicios claros durante la práctica de este domingo y todo apunta a que las definiciones llegarán recién más adelante en la semana.

Lo concreto es que Paraguay afrontará un encuentro de enorme trascendencia. La Albirroja quedó obligada a sumar para mantenerse con posibilidades reales de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

La situación del grupo adquirió todavía mayor relevancia tras el triunfo de Australia sobre Turquía. Ese resultado modificó el panorama y aumentó la presión para todos los integrantes de la llave.

Turquía llegará al compromiso con la necesidad de recuperarse rápidamente y buscará los tres puntos para volver a posicionarse en la pelea por la clasificación. Por esa razón, se espera un partido intenso, disputado y con mucho en juego para ambos seleccionados.

Del lado paraguayo, la sensación es que el margen de error se redujo considerablemente. Una nueva caída complicaría seriamente las aspiraciones de la selección nacional, por lo que el choque adquiere características de verdadera final anticipada.

Más allá del resultado adverso en el debut, dentro del plantel existe confianza en la capacidad de reacción del equipo. Los jugadores son conscientes de que todavía quedan puntos importantes en disputa y que una victoria puede cambiar por completo el escenario del grupo.

En ese contexto, los próximos entrenamientos serán fundamentales. Alfaro y su cuerpo técnico tendrán la misión de fortalecer los aspectos positivos mostrados por el equipo y corregir aquellas falencias que quedaron expuestas frente a Estados Unidos.

La intensidad de los trabajos seguramente irá aumentando a medida que se acerque el día del partido. También comenzarán a aparecer mayores pistas sobre la estrategia que utilizará Paraguay para enfrentar a un rival que promete exigir al máximo.

La principal tarea del entrenador será encontrar el equilibrio adecuado entre la necesidad de reaccionar y la importancia de mantener la calma. La experiencia indica que los mundiales suelen ofrecer oportunidades de recuperación para aquellos equipos capaces de aprender rápidamente de sus errores.

Mientras tanto, la Albirroja continúa trabajando en San José con la convicción de que todavía tiene mucho por demostrar. El golpe inicial fue duro, pero el torneo sigue abierto y Paraguay busca reconstruir su camino.

Con varios días aún por delante antes del compromiso frente a Turquía, el cuerpo técnico dispone del tiempo suficiente para ajustar detalles, despejar dudas y definir la hoja de ruta. La misión es clara: mejorar la imagen mostrada en el debut, recuperar confianza y llegar en las mejores condiciones posibles a un partido que puede marcar el futuro de la selección en esta Copa del Mundo.

Por ahora, las certezas pasan por el buen estado físico del plantel y por la determinación de un grupo que no quiere resignarse. En San José comenzó una nueva semana de trabajo y también la cuenta regresiva hacia un encuentro que puede convertirse en el punto de inflexión que Paraguay necesita para mantenerse con vida en el Mundial.