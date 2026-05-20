El “gol fantasma”, el más discutido de la historia: La polémica final de 1966

Antes de que los niños y niñas del mundo vieran al francés Kylian Mbappé convertir nada menos que tres goles en una final de la Copa del Mundo, hace ya algunos años existió un inglés llamado Geoff Hurst que, en el Mundial de Inglaterra 1966, se convirtió en el primero en anotar un triplete en una final del mundo.

Para las nuevas generaciones, sin lugar a dudas, la final entre Argentina y Francia en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 —3-3 y definición por penales a favor de los sudamericanos— quedará marcada en la historia como la mejor de todas las que vieron sus ojos.

Sin embargo, para quienes vivieron y recuerdan los años sesenta del siglo pasado, a despecho del “Maracanazo” de Uruguay en 1950 o del “Milagro de Berna” cuatro años más tarde —eventos menos globales de lo que hoy son los mundiales—, el partido más emocionante fue el que disputaron dos selecciones cuya rivalidad excedía ampliamente al fútbol y estaba marcada por las heridas aún frescas de la Segunda Guerra Mundial: Inglaterra contra Alemania, con victoria de los anfitriones por 4-2.

El 30 de julio de 1966, el estadio Wembley Stadium fue escenario del primer partido definitorio desde 1938 que necesitó tiempo suplementario luego de persistir el empate en los 90 minutos reglamentarios.

También fue el escenario del mayor enigma en la historia de las finales del mundo, uno que acaso la tecnología moderna logró desentrañar décadas después: el llamado “Gol Fantasma”.

Corrían 11 minutos del primer tiempo suplementario. El marcador estaba 2-2 —igualdad conseguida por el alemán Wolfgang Weber a los 90 minutos— cuando, a los 102 de juego, Hurst recibió un centro desde la derecha, giró y sacó un derechazo furioso.

La pelota impactó en la parte inferior del travesaño, picó sobre la línea de gol —o muy cerca de ella— y salió despedida hacia afuera.

Lo que siguió pareció escrito por un guionista de suspenso. Mientras Hurst celebraba con cierta duda y los alemanes reclamaban que la pelota no había ingresado, el árbitro suizo Gottfried Dienst corrió hacia el juez de línea, el azerbaiyano Tofik Bakhramov. Tras un breve intercambio de miradas y gestos, Bakhramov asintió con la cabeza: gol.

Ese tercer tanto quebró el espíritu alemán y desató la euforia inglesa, tanto en el campo de juego como en las tribunas y en todo el país. Más tarde llegó el 4-2 definitivo, nuevamente obra de Hurst, en el minuto 120, el último del alargue.

Sin embargo, la tecnología televisiva de la época dejó más preguntas que certezas. Las imágenes en blanco y negro, granuladas y tomadas desde ángulos poco favorecedores, alimentaron una duda que perduró durante décadas: ¿la pelota entró o no?

Para los ingleses fue el “Gol de Wembley”; para gran parte del resto del mundo, el “Gol Fantasma”.

Resulta simbólico que el Mundial de Inglaterra 1966 haya sido el primero transmitido vía satélite, aunque solo pudo verse en Europa Occidental y Estados Unidos. Fue el inicio de una nueva era: por primera vez, las jugadas no eran juzgadas únicamente por quienes estaban presentes en el estadio, sino también por cientos de miles de personas frente a sus televisores.

Desde aquel día hasta la actualidad, con tecnología digital y multiplicidad de cámaras, las jugadas siguen siendo discutidas. Y eso ocurre incluso cuando determinar si una pelota cruzó o no la línea de gol es hoy una de las acciones más sencillas de resolver tecnológicamente.

Pero lo verdaderamente interesante no es solamente si el balón entró o no, sino cómo aquel instante quedó atrapado en la memoria colectiva y se filtró en la cultura popular hasta convertirse en un símbolo eterno del fútbol.

Se dice que Bakhramov, años después, al ser consultado sobre por qué había validado el gol, respondió simplemente: “Stalingrado”, en referencia a la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial en la que la Unión Soviética cambió el rumbo del conflicto.

El dictamen de la ciencia

Con el paso del tiempo, el ojo humano cedió terreno a los algoritmos. En 1995, investigadores de la Universidad de Oxford realizaron un análisis computacional de las imágenes originales y concluyeron que a la pelota le faltaron exactamente seis centímetros para cruzar completamente la línea.

Aquel gol representa la era del fútbol analógico, donde la palabra de un hombre vestido de negro valía más que mil repeticiones y más que mil ojos observando.

Hoy los árbitros ya casi no visten de negro y la tecnología interviene directamente en el reglamento y en las decisiones del juego. Sin embargo, aquel episodio de 1966 sigue recordándonos que el fútbol es, ante todo, un territorio de percepciones, emociones y debates eternos.