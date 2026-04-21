Alemania 2006: Tercer mundial consecutivo para la Albirroja pero con sabor a poco

Paraguay clasificó a la Copa Mundial de Alemania 2006 tras unas Eliminatorias en las que logró su primera e histórica victoria ante Argentina en el Defensores del Chaco, con el entrenador uruguayo Aníbal Maño Ruíz, que asumió el mando luego de interinar en el amistoso de agosto de 2002 ante Brasil, en el que la Albirroja fue un mal invitado y amargó el festejo de los recientes campeones del mundo con un gol de media distancia de Nelson Cuevas.

Aníbal Maño Ruiz, entrenador de la Selección Paraguaya durante las Eliminatorias y el Mundial de Alemania 2006. Foto: Archivo - ÚH.

La búsqueda del tercer mundial consecutivo empezó con una paliza de Perú en el debut, que generó dudas sobre el cuerpo técnico, pero con el correr de la campaña, quedó demostrado que el Maño trabajaba cada partido midiendo cada línea, cada espacio y cada jugador, al punto de lograr la clasificación y terminar siendo elegido como el mejor director técnico de América en ese año, 2005.

La campaña también quedó marcada como la primera en que la Albirroja pudo vencer a Argentina por Eliminatorias. Fue en una tarde en Sajonia, el 3 de septiembre del 2005, y los presentes en el Defensores del Chaco tuvieron el privilegio de ver en vivo y gritar el gol de Roque Santa Cruz, que decretó el 1 a 0 definitivo.

Diego Barreto disputa el balón con el argentino Juan Pablo Sorín. Foto: Archivo - ÚH.

Juan Román Riquelme dispara un tiro libre, ante el salto y la atenta mirada de la barrera paraguaya, conformada por Acuña, Haedo, Dos Santos, Paredes y Barreto. Foto: Archivo - ÚH.

Roque Santa Cruz celebra su gol ante Argentina, que representaría la primera victoria de Paraguay ante los albicelestes en la historia de los mundiales. Roberto Acuña y Nelson Haedo corren para abrazarlo. Foto: Archivo - ÚH.

Muchos recuerdan de aquel juego a Julio Dos Santos, que disputó un partidazo, fue elegido la figura por los principales medios y terminó siendo el partido que concretó su traspaso desde Cerro Porteño al poderoso Bayern Múnich alemán, en diciembre de ese año.

Paraguay clasificó cuarto en la tabla de posiciones, con 28 puntos, los mismos que Ecuador, que se ganó el tercer lugar por diferencia de goles. Brasil sumó 34 puntos y fue primera sobre Argentina por el mismo criterio de desempate.

Julio Daniel Dos Santos a punto de rematar el balón en el partido ante Argentina. Este partido representó para él su traspaso al Bayern Múnich de Alemania. Foto: Archivo - ÚH.

Los convocados

De esta manera llegaba Paraguay a su séptima Copa del Mundo, la tercera clasificación consecutiva, con una camada nueva, ya sin Chilavert y otros grandes históricos como Francisco Arce, Celso Ayala, Struway o Jorge Campos, pero con futbolistas que llegaban en su esplendor, acompañados de los principales referentes antiguos aún vigentes, en un plantel que se completaba con los más jóvenes, algunos de los que arrancaban su paso exitoso vistiendo la camiseta albirroja, de la mano del entrenador Aníbal Maño Ruiz.

Por otra parte, José Cardozo se lesionó previo al Mundial, por lo que Dante López fue llamado de último momento. Así las cosas, los 23 convocados para la cita mundialista fueron:

El Maño Ruiz celebra un gol de José Saturnino Cardozo durante las Eliminatorias. El Pepe fue el goleador de Paraguay en esa campaña, pero una lesión de último momento lo marginó del Mundial de Alemania 2006. Foto: Archivo - ÚH.

Arqueros: Justo Villar (Newell’s Old Boys), Aldo Bobadilla (Libertad), Derlis Gómez (Luqueño).

Defensores: Carlos Gamarra (Palmeiras), Jorge Núñez (Estudiantes de La Plata), Julio César Cáceres (River Plate), Paulo Da Silva (Toluca), Delio Toledo (Zaragoza), Julio Manzur (Santos), Denis Caniza (Cruz Azul).

Volantes: Salvador Cabañas (Jaguares), Roberto Acuña (Deportivo La Coruña), Carlos Humberto Paredes (Reggina Calcio), Édgar Barreto (NEC Nijmegen), Cristian Riveros (Libertad), Julio Dos Santos (Bayern Múnich), Diego Gavilán (Newell’s Old Boys), José Montiel (Olimpia), Carlos Bonet (Libertad).

Delanteros: Roque Santa Cruz (Bayern Múnich), Nelson Haedo Valdez (Werder Bremen), Nelson Cuevas (Pachuca), Dante López (Genoa).

Convocados. Jorge Martín Núñez, Carlos Humberto Paredes, Roque Santa Cruz, Denis Caniza y Nelson Haedo. Foto: Archivo - ÚH.

La suerte no estuvo de nuestro lado

El sorteo arrojó a Paraguay desde el bombo 2 al Grupo B, junto con el cabeza de serie Inglaterra, Suecia y Trinidad y Tobago.

Paraguay se había generado expectativas pero el debut era ante los británicos, en el Waldstadion, de Fráncfort. Fue un 10 de junio, ante 48 mil espectadores, que asistieron principalmente para ver al equipazo europeo, capitaneado por David Beckham, que además tenía entre sus titulares a John Terry, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Steven Gerrard, Michael Owen o la Jirafa de 2,01 metros, Peter Crouch, de centrodelantero.

Equipo titular de Paraguay en el debut ante Inglaterra. Arriba: Carlos Humberto Paredes, Justo Villar, Julio César Cáceres, Carlos Gamarra, Roque Santa Cruz y Delio Toledo. Abajo: Nelson Haedo, Denis Caniza, Roberto Acuña, Cristian Riveros y Carlos Bonet.

Paraguay e Inglaterra ingresan al campo de juego del Waldstadion para debutar en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Foto: Archivo - ÚH.

Michael Owen y Carlos Gamarra disputan el balón. De fondo, Denis Caniza. Foto: Archivo - ÚH.

David Beckham ayuda a levantarse a Nelson Haedo. Foto: Archivo - ÚH.

El inicio del juego no fue bueno para la Albirroja. A tan solo 3 minutos del inicio, un tiro libre lejano, casi desde la media cancha, es ejecutado por Beckham como un centro al área; el capitán Carlos Colorado Gamarra salta para rechazar, pero alcanza a peinar la pelota, desviando su dirección y dejando sin oportunidad al arquero Justo Villar. Un gol en contra de vestuario para los ingleses.

Por si fuera poco, solo 5 minutos después, a los 8’, Villar salió a cortar un contragolpe y se terminó lesionando el gemelo derecho, teniendo que ser sustituido por Aldo Bobadilla y poniéndole fin a su primera participación mundialista como titular. En Corea-Japón 2002 fue el tercer arquero sin sumar minutos. Posteriormente se consagró en Sudáfrica 2010 siendo fundamental en la histórica, primera y única clasificación a cuartos de final hasta el momento.

Carlos Gamarra salta para despejar el balón de cabeza tras el centro de David Beckham, pero solo alcanza a desviar la trayectoria del balón, que se terminó metiendo en el arco de Justo Villar. Foto: Archivo - ÚH.

Joe y Ashley Cole, Lampard y Ferdinand celebran con David Beckham el gol de Inglaterra, producto de su centro al área que fue desviado por Gamarra. Foto: Archivo - ÚH.

Gamarra ya desvió levemente la trayectoria del balón, que se terminará metiendo en el arco de Villar. Este gol decretó el 1 a 0 final a favor de los británicos. Foto: Archivo - ÚH.

Villar se lesionó a los 8 minutos del partido, solo 5 después del tanto inglés. Foto: Archivo - ÚH.

Justo Villar se retira entre lágrimas. Sabe que el Mundial se terminó para él. Julio César Cáceres lo consuela. Foto: Archivo - ÚH.

Los ingresos en el segundo tiempo de Nelson Cuevas y Jorge Núñez no fueron suficientes. Paraguay cayó derrotado por la mínima ante el cabeza de serie, en un duelo que fue más parejo de lo imaginado y que solo se desequilibró por una acción desafortunada.

Tempranera eliminación

La segunda fecha se presentó como una definición tempranera para la Albirroja y enfrente tenía a la Suecia de Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson y Freddie Ljungberg, que no había pasado del empate ante Trinidad y Tobago en la primera jornada.

Futbolistas de Suecia y Paraguay forman para la entonación de los himnos nacionales en el estadio Olímpico de Berlín. Foto: Archivo - ÚH.

El oncento titular albirrojo ante Suecia, por la segunda fecha del Grupo B. Arriba: Carlos Humberto Paredes, Aldo Bobadilla, Carlos Gamarra, Julio César Cáceres y Roque Santa Cruz. Abajo: Nelson Haedo, Denis Caniza, Jorge Núñez, Roberto Acuña, Cristian Riveros y Carlos Bonet. Foto: Archivo - ÚH.

La cita fue en el histórico estadio Olímpico de Berlín, donde se disputó luego la final de la Copa entre italianos y franceses. Fue un 15 de junio, ante unas 72 mil personas y Paraguay resistía un empate, que le permitía llegar con vida a la última fecha para buscar la clasificación, ganando a Trinidad y Tobago y esperando una ayuda de los ingleses ante Suecia.

La Albirroja resistía los embates, las claras de los escandinavos eran una tras otras, con un Aldo Bobadilla tapando todo y otros varios remates que pasaron cerca. Un remate de Haedo que besó la cara posterior de la red en el primer tiempo fue la única llegada clara paraguaya. Cuando parecía que el juego terminaba con una ventajosa paridad, el minuto 88 fue fatal, y un doble cabezazo en el área terminó dentro del arco de Bobadilla. Gol de Ljungberg para el 1-0 final que decretaba la tempranera eliminación.

Aldo Bobadilla se arroja pero no puede hacer nada para impedir el gol escandinavo. Carlos Gamarra y Julio César Cáceres observan atónitos. Foto: Archivo - ÚH.

Dos caras de una misma moneda. Mientras los suecos celebran el gol que los deja cerca de octavos, Édgar Barreto se tapa la cara por la desazón de la eliminación consumada. Foto: Archivo - ÚH.

Nuevamente un gol agónico condenaba a Paraguay, sin posibilidad de recuperación, por la falta de tiempo para buscar el empate. Francia nos había marcado en su mundial un gol de oro en octavos de final. En Corea-Japón 2002, Paraguay se eliminó, también en octavos, con un gol de Oliver Neuville, a los 88’. En Sudáfrica 2010, Villa dejó fuera a la Albirroja con un gol al minuto 82, en cuartos de final.

Imagen que refleja la tristeza que sentía el plantel y todo un país, ante la eliminación en fase de grupos. Foto: Archivo - ÚH.

Haedo mira cómo los suecos celebran la victoria. Sabe que Paraguay ya no puede correr con la misma suerte. Foto: Archivo - ÚH.

El plantel albirrojo se retira cabizbajo. Acaba de perder ante Suecia y, sin punto alguno, ya no tiene chances matemáticas de seguir en el Mundial. Foto: Archivo - ÚH.

Tercer partido, por el honor

Paraguay llegó a la tercera fecha con la obligación de lavarse la cara y despedirse con honores. El rival, Trinidad y Tobago. Duelo de eliminados que se disputó el 20 de junio, en el estadio Fritz Walter.

Fue victoria para los guaraníes, con un gol en contra de Sancho (25’) y otro de Nelson Pipino Cuevas a los 86’ para una victoria que matemáticamente no serviría, pero sí para ubicar a Pipino como el goleador histórico de Paraguay en los mundiales, con tres tantos, que se mantiene hasta hoy.

La Selección Paraguaya quedó en tercer lugar, con 3 puntos. El grupo lo ganó Inglaterra, con 7 puntos, mientras que Suecia quedó segunda, con 5. Los centroamericanos, últimos, con solo una unidad.

Equipo titular que saltó a la cancha para el tercer partido, ante Trinidad y Tobago. Arriba: Roque Santa Cruz, Carlos Gamarra, Aldo Bobadilla, Julio Cáceres, Carlos Humberto Paredes y Julio Dos Santos. Abajo: Jorge Núñez, Roberto Acuña, Édgar Barreto, Nelson Haedo y Denis Caniza. Foto: Archivo - ÚH.

El primer paraguayo fue de producto de un gol en contra de Sancho. Celebran en la foto Carlos Gamarra, Roque Santa Cruz, Julio Dos Santos, entre otros. Foto: Archivo - ÚH.

Nelson Pipino Cuevas celebra su gol ante los trinitenses, que decretó el 2 a 0 final para una despedida digna de los paraguayos.

Julios Dos Santos levanta a Pipino Cuevas luego de su gol. Ambos saben que se convirtió en el goleador histórico de Paraguay en los mundiales, con tres anotaciones. Foto: Archivo - ÚH.

Italia logra su cuarto mundial

Los italianos se consagraron campeones de esta edición de la Copa, en el imponente estadio Olímpico de Berlín, venciendo en la final a Francia, a través de los penales (5 a 3, luego de un 1 a 1 en el partido), en una final recordada por el incidente en el que el astro francés Zinedine Zidane propinó un cabezazo a su rival, Marco Materazzi, acción por la que fue expulsado. Así fue la agridulce despedida del fútbol para Zidane.

Brasil y Argentina quedaron por el camino, en cuartos de final. La Canarinha, última campeona, cayó justamente ante Francia, en un juego brillante de Zidane, que apagó la sonrisa brasileña de Ronaldinho y compañía; mientras que los argentinos fueron eliminados por Alemania en una tanda de penales recordada por los “papelitos” del arquero teutón Jens Lehmann, donde tenía anotado el lugar más probable en el que patería cada jugador argentino, tapando dos de los cuatro penales y clasificando a su selección.