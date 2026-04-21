Alemania 2006: Tercer mundial consecutivo para la Albirroja pero con sabor a poco
La Selección Paraguaya disputó su tercer mundial de cuatro consecutivos en Alemania 2006, todo un hito para la época y hasta hoy. La cita mundialista tuvo sabor a poco para la Albirroja, que supo de su eliminación ya en su segunda presentación, tras caer de manera seguida ante Inglaterra y Suecia. Nelson Cuevas se convirtió en el goleador histórico de Paraguay en los mundiales.
Paraguay clasificó a la Copa Mundial de Alemania 2006 tras unas Eliminatorias en las que logró su primera e histórica victoria ante Argentina en el Defensores del Chaco, con el entrenador uruguayo Aníbal Maño Ruíz, que asumió el mando luego de interinar en el amistoso de agosto de 2002 ante Brasil, en el que la Albirroja fue un mal invitado y amargó el festejo de los recientes campeones del mundo con un gol de media distancia de Nelson Cuevas.
La búsqueda del tercer mundial consecutivo empezó con una paliza de Perú en el debut, que generó dudas sobre el cuerpo técnico, pero con el correr de la campaña, quedó demostrado que el Maño trabajaba cada partido midiendo cada línea, cada espacio y cada jugador, al punto de lograr la clasificación y terminar siendo elegido como el mejor director técnico de América en ese año, 2005.
La campaña también quedó marcada como la primera en que la Albirroja pudo vencer a Argentina por Eliminatorias. Fue en una tarde en Sajonia, el 3 de septiembre del 2005, y los presentes en el Defensores del Chaco tuvieron el privilegio de ver en vivo y gritar el gol de Roque Santa Cruz, que decretó el 1 a 0 definitivo.
Muchos recuerdan de aquel juego a Julio Dos Santos, que disputó un partidazo, fue elegido la figura por los principales medios y terminó siendo el partido que concretó su traspaso desde Cerro Porteño al poderoso Bayern Múnich alemán, en diciembre de ese año.
Paraguay clasificó cuarto en la tabla de posiciones, con 28 puntos, los mismos que Ecuador, que se ganó el tercer lugar por diferencia de goles. Brasil sumó 34 puntos y fue primera sobre Argentina por el mismo criterio de desempate.
Los convocados
De esta manera llegaba Paraguay a su séptima Copa del Mundo, la tercera clasificación consecutiva, con una camada nueva, ya sin Chilavert y otros grandes históricos como Francisco Arce, Celso Ayala, Struway o Jorge Campos, pero con futbolistas que llegaban en su esplendor, acompañados de los principales referentes antiguos aún vigentes, en un plantel que se completaba con los más jóvenes, algunos de los que arrancaban su paso exitoso vistiendo la camiseta albirroja, de la mano del entrenador Aníbal Maño Ruiz.
Por otra parte, José Cardozo se lesionó previo al Mundial, por lo que Dante López fue llamado de último momento. Así las cosas, los 23 convocados para la cita mundialista fueron:
Arqueros: Justo Villar (Newell’s Old Boys), Aldo Bobadilla (Libertad), Derlis Gómez (Luqueño).
Defensores: Carlos Gamarra (Palmeiras), Jorge Núñez (Estudiantes de La Plata), Julio César Cáceres (River Plate), Paulo Da Silva (Toluca), Delio Toledo (Zaragoza), Julio Manzur (Santos), Denis Caniza (Cruz Azul).
Volantes: Salvador Cabañas (Jaguares), Roberto Acuña (Deportivo La Coruña), Carlos Humberto Paredes (Reggina Calcio), Édgar Barreto (NEC Nijmegen), Cristian Riveros (Libertad), Julio Dos Santos (Bayern Múnich), Diego Gavilán (Newell’s Old Boys), José Montiel (Olimpia), Carlos Bonet (Libertad).
Delanteros: Roque Santa Cruz (Bayern Múnich), Nelson Haedo Valdez (Werder Bremen), Nelson Cuevas (Pachuca), Dante López (Genoa).
La suerte no estuvo de nuestro lado
El sorteo arrojó a Paraguay desde el bombo 2 al Grupo B, junto con el cabeza de serie Inglaterra, Suecia y Trinidad y Tobago.
Paraguay se había generado expectativas pero el debut era ante los británicos, en el Waldstadion, de Fráncfort. Fue un 10 de junio, ante 48 mil espectadores, que asistieron principalmente para ver al equipazo europeo, capitaneado por David Beckham, que además tenía entre sus titulares a John Terry, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Steven Gerrard, Michael Owen o la Jirafa de 2,01 metros, Peter Crouch, de centrodelantero.
El inicio del juego no fue bueno para la Albirroja. A tan solo 3 minutos del inicio, un tiro libre lejano, casi desde la media cancha, es ejecutado por Beckham como un centro al área; el capitán Carlos Colorado Gamarra salta para rechazar, pero alcanza a peinar la pelota, desviando su dirección y dejando sin oportunidad al arquero Justo Villar. Un gol en contra de vestuario para los ingleses.
Por si fuera poco, solo 5 minutos después, a los 8’, Villar salió a cortar un contragolpe y se terminó lesionando el gemelo derecho, teniendo que ser sustituido por Aldo Bobadilla y poniéndole fin a su primera participación mundialista como titular. En Corea-Japón 2002 fue el tercer arquero sin sumar minutos. Posteriormente se consagró en Sudáfrica 2010 siendo fundamental en la histórica, primera y única clasificación a cuartos de final hasta el momento.
Los ingresos en el segundo tiempo de Nelson Cuevas y Jorge Núñez no fueron suficientes. Paraguay cayó derrotado por la mínima ante el cabeza de serie, en un duelo que fue más parejo de lo imaginado y que solo se desequilibró por una acción desafortunada.
Tempranera eliminación
La segunda fecha se presentó como una definición tempranera para la Albirroja y enfrente tenía a la Suecia de Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson y Freddie Ljungberg, que no había pasado del empate ante Trinidad y Tobago en la primera jornada.
La cita fue en el histórico estadio Olímpico de Berlín, donde se disputó luego la final de la Copa entre italianos y franceses. Fue un 15 de junio, ante unas 72 mil personas y Paraguay resistía un empate, que le permitía llegar con vida a la última fecha para buscar la clasificación, ganando a Trinidad y Tobago y esperando una ayuda de los ingleses ante Suecia.
La Albirroja resistía los embates, las claras de los escandinavos eran una tras otras, con un Aldo Bobadilla tapando todo y otros varios remates que pasaron cerca. Un remate de Haedo que besó la cara posterior de la red en el primer tiempo fue la única llegada clara paraguaya. Cuando parecía que el juego terminaba con una ventajosa paridad, el minuto 88 fue fatal, y un doble cabezazo en el área terminó dentro del arco de Bobadilla. Gol de Ljungberg para el 1-0 final que decretaba la tempranera eliminación.
Nuevamente un gol agónico condenaba a Paraguay, sin posibilidad de recuperación, por la falta de tiempo para buscar el empate. Francia nos había marcado en su mundial un gol de oro en octavos de final. En Corea-Japón 2002, Paraguay se eliminó, también en octavos, con un gol de Oliver Neuville, a los 88’. En Sudáfrica 2010, Villa dejó fuera a la Albirroja con un gol al minuto 82, en cuartos de final.
Tercer partido, por el honor
Paraguay llegó a la tercera fecha con la obligación de lavarse la cara y despedirse con honores. El rival, Trinidad y Tobago. Duelo de eliminados que se disputó el 20 de junio, en el estadio Fritz Walter.
Fue victoria para los guaraníes, con un gol en contra de Sancho (25’) y otro de Nelson Pipino Cuevas a los 86’ para una victoria que matemáticamente no serviría, pero sí para ubicar a Pipino como el goleador histórico de Paraguay en los mundiales, con tres tantos, que se mantiene hasta hoy.
La Selección Paraguaya quedó en tercer lugar, con 3 puntos. El grupo lo ganó Inglaterra, con 7 puntos, mientras que Suecia quedó segunda, con 5. Los centroamericanos, últimos, con solo una unidad.
Italia logra su cuarto mundial
Los italianos se consagraron campeones de esta edición de la Copa, en el imponente estadio Olímpico de Berlín, venciendo en la final a Francia, a través de los penales (5 a 3, luego de un 1 a 1 en el partido), en una final recordada por el incidente en el que el astro francés Zinedine Zidane propinó un cabezazo a su rival, Marco Materazzi, acción por la que fue expulsado. Así fue la agridulce despedida del fútbol para Zidane.
Brasil y Argentina quedaron por el camino, en cuartos de final. La Canarinha, última campeona, cayó justamente ante Francia, en un juego brillante de Zidane, que apagó la sonrisa brasileña de Ronaldinho y compañía; mientras que los argentinos fueron eliminados por Alemania en una tanda de penales recordada por los “papelitos” del arquero teutón Jens Lehmann, donde tenía anotado el lugar más probable en el que patería cada jugador argentino, tapando dos de los cuatro penales y clasificando a su selección.