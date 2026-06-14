14 jun. 2026
Copa del Mundo

Suecia vs. Túnez: Paso a paso

Suecia y Túnez se estrenan en esta edición de la Copa del Mundo al medirse en Monterrey por el Grupo F.

Junio 14, 2026 05:12 p. m. • 
Por Redacción D10
Suecia vs. Túnez

Mundial FIFA 2026 Suecia Túnez
Redacción D10
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