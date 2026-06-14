14 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La jornada del domingo en la Copa del Mundo llega con buenos lances y el debut de varios candidatos. Acá la guía para este 14 de junio.

Junio 14, 2026 10:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Around FIFA World Cup 2026

El estadio de Houston recibirá a uno de los candidatos.

Foto: AFP

Alemania, Países Bajos, Japón son algunos de los equipos que salen a escena en el cuarto día de competencia en el Mundial de Fútbol que se disputa en el continente norteamericano. Te comentamos los detalles de los partidos y en qué canal poder disfrutarlos.

La jornada se abrirá a las 14.00 con el encuentro entre Alemania y Curazao, correspondiente al Grupo E. Este lance se disputará en la ciudad de Houston con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed. Por este mismo grupo, pero desde las 20.00 en Filadelfia, Costa de Marfil chocará con Ecuador con el arbitraje de Michael Oliver de Inglaterra.

Para este domingo también habrá duelos por el Grupo F, siendo la apertura desde las 17.00 con el encuentro entre Países Bajos y Japón, en Dallas, con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, mientras que el día se cerrará a las 23.00 con Suecia-Túnez, en Monterrey, con la conducción arbitral del argentino Yael Falcón Pérez.

DOMINGO 14 DE JUNIO

14.00: Alemania vs. Curazao (GEN, El Trece)

17.00: Países Bajos vs. Japón (GEN, El Trece)

20.00: Costa de Marfil vs. Ecuador (Unicanal)

23.00: Suecia vs. Túnez (GEN, El Trece)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612

HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo Fútbol Internacional
Redacción D10
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