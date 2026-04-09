09 abr. 2026
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Johan Cruyff, el hombre que reinventó el fútbol sin ganar un Mundial

Johan Cruyff, el ex jugador y entrenador neerlandés, fue un futbolista exquisito, y su concepción del juego sigue influyendo hasta la actualidad.

Abril 09, 2026 11:25 a. m.
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Ilustración: Alberto Quintana

La figura de Johan Cruyff en la historia de los Mundiales es paradigmática. Su influencia en la concepción misma del juego marcó un antes y un después en este deporte.

El neerlandés fue protagonista de una revolución conceptual que transformó la manera de entender el fútbol.

Nacido en Países Bajos en 1947, su consagración llegó con el Ajax de Ámsterdam, pero, sobre todo, con aquella selección de Holanda -actualmente Países Bajos- que maravilló al mundo en el Mundial de 1974.

El profeta del Fútbol Total

Cruyff fue el gran intérprete del llamado “fútbol total”. Aquella selección de los Países Bajos, dirigida por Rinus Michels desde el banco, pero orquestada en el campo por la mente privilegiada de Johan, rompió con la rigidez posicional que había dominado el siglo XX.

Hasta ese momento, el fútbol era una cuestión de zonas fijas; con Cruyff, el campo se convirtió en un espacio dinámico, moldeable, que se transformaba constantemente según los movimientos de los jugadores.

1974: la obra maestra sin corona

El Mundial de 1974 fue el escenario de su consagración absoluta. Portando el icónico número 14 —y desafiando incluso las normativas comerciales al vestir una camiseta con dos franjas en lugar de las tres reglamentarias de Adidas—, Cruyff actuaba como un director de orquesta.

Podía moverse por todo el campo sin una posición fija: iniciaba jugadas desde el fondo, organizaba en el mediocampo y aparecía en el área para definir. Para Johan, el fútbol se pensaba antes de ejecutarse: la cabeza mandaba, los pies obedecían.

Uno de los momentos más icónicos de su torneo se dio en la fase de grupos ante Suecia. Allí ejecutó una maniobra que hoy forma parte de la mitología del fútbol: un giro sobre sí mismo, una finta imposible que dejó completamente desorientado al defensor Jan Olsson. Así nació el eterno “giro de Cruyff”.

Las victorias por 4-0 ante Argentina y 2-0 frente al Brasil campeón defensor fueron demostraciones de una “Naranja Mecánica” que no solo ganaba, sino que imponía condiciones: presión alta, movilidad constante y dominio total del juego, conceptos que hoy son habituales, pero que en ese entonces resultaban revolucionarios.

La final que no cambió la historia… pero sí el juego

La final ante Alemania Federal del Mundial de 1974 es una de las grandes paradojas del fútbol. Apenas iniciado el partido, Cruyff encabezó una jugada colectiva en la que los alemanes no tocaron el balón y terminó siendo derribado en el área: penal para Holanda antes del minuto 2.

El equipo neerlandés se puso en ventaja sin que su rival hubiera intervenido en el juego. Sin embargo, no logró sostener ese dominio. Alemania, liderada por Franz Beckenbauer, reaccionó, dio vuelta el marcador y se impuso 2-1.

Quedó instalada una idea que atraviesa la historia del fútbol: no siempre el mejor equipo es el que gana. Aquella Holanda dejó una huella más profunda que el propio campeón.

La ausencia en 1978: El gran misterio

Tras la decepción de Múnich, la relación de Cruyff con la selección entró en una zona de incertidumbre. Su ausencia en el Mundial de Argentina 1978 generó múltiples teorías: desde un supuesto boicot político hasta conflictos con la federación o temas comerciales.

Años después, el propio Cruyff reveló la verdadera razón: un intento de secuestro sufrido en su casa de Barcelona meses antes del torneo lo llevó a priorizar su seguridad y la de su familia.

Su ausencia fue una pérdida enorme para el torneo y, especialmente, para el público sudamericano, que no pudo verlo en su máxima expresión en estas tierras.

Un legado eterno

El legado de Cruyff es inmenso en la arquitectura del fútbol moderno. Conceptos como la posesión del balón, la presión tras pérdida, la amplitud con extremos y la idea del arquero como primer atacante fueron desarrollados y popularizados por él.

Esa filosofía encontró continuidad en el FC Barcelona, donde uno de sus discípulos, Pep Guardiola, la llevó a su máxima expresión.

Su paso por los Mundiales fue breve en términos de tiempo, apenas un torneo completo, pero su influencia sigue siendo evidente, aun cuando las nuevas generaciones no lo conozcan.

No ganó un Mundial, pero hizo algo más interesante: reinventó el fútbol. Falleció en 2016.

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