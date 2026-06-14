El color de la Copa del Mundo

Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP
Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP
Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP
Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP
Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP
Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP
Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP
Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP
Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP
Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP
Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP