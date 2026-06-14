14 jun. 2026
Copa del Mundo

El color de la Copa del Mundo

Los hinchas de las selecciones se encargan de poner el color en los primeros días de la Copa del Mundo 2026.

Junio 14, 2026 06:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Mundial FIFA 2026
El color de la Copa del Mundo
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Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP

Los hinchas le dan color a la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP