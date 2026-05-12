12 may. 2026
Copa del Mundo

¿Se le robó a Paraguay el gol 2.000 de los mundiales?

En la Copa del Mundo Alemania 2006, la Selección Paraguaya se despidió prematuramente y en su último juego se le anuló un tanto que, de haberse validado, contaría como el gol 2.000 en la historia de los mundiales.

Mayo 12, 2026 04:43 p. m. • 
Por Redacción D10
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Lucien Laurent le dio la ventaja inicial a Francia ante México en la Copa del Mundo Uruguay 1930, metiéndose así en la historia grande de los mundiales al ser el jugador que convirtió por primera vez en este torneo. El gol se produjo a los 19’ en el desaparecido estadio Pocitos.

El paraguayo que más cerca estuvo de anotar un gol redondo fue Denis Caniza en el Mundial de 2006. La Albirroja llegó sin chances de avanzar a octavos de final de aquella cita mundialista tras caer por 1-0 frente a Inglaterra en la primera fecha y también por 1-0 ante Suecia en la segunda jornada.

Para el choque contra Trinidad y Tobago, Paraguay jugó por el honor y venció a los caribeños por 2-0 con goles de Brent Sancho, en contra a los 25’, y de Nelson Cuevas a los 86’.

No obstante, más allá de las situaciones creadas, el marcador pudo ser más abultado si se validaba el tanto que consiguió Denis Caniza cuando se jugaban 36 minutos en el estadio Fritz Walter.

Denis Caniza

¿Fue mal anulado el gol que anotó Paraguay?

En caso de haber subido al marcador, hoy estaríamos hablando del gol 2.000 de los mundiales, pero el asistente italiano Cristiano Copelli levantó el banderín invalidando toda la acción. La jugada nació en los pies de Roberto Acuña, quien metió un pase para Edgar Barreto y su intento de asistir generó la gran duda.

El volante buscó dar de pecho el pase a Denis Caniza, pero no se observa bien si logró tocar o no el balón. El defensa, que partió habilitado cuando Acuña soltó el pase, pero en posición adelantada cuando Barreto quiso intervenir, se metió al área y definió potente entre el poste y el portero Kelvin Jack.

Por algunas milésimas de segundos, ese fue el 2-0 del encuentro y el gol 2000 de los mundiales; sin embargo, tras la bandera levantada por Copelli, el árbitro principal Roberto Rosetti invalidó la anotación.

Denis Caniza

El gol 2000 estuvo a cargo del sueco Marcus Allbäck

Finalmente, como ese encuentro estaba siendo en simultáneo con el Suecia-Inglaterra, fue en el estadio Rhein Energie que se produjo ese tanto, a cargo de Marcus Allbäck. El sueco puso el 1-1 transitorio de ese choque, a los 51’, que acabó igualado a dos goles.

Pero esa no fue la primera vez que Paraguay pudo convertir un gol redondo. En Suecia 1958, en la victoria por 3-2 de Paraguay ante Escocia se registró el gol 500: la Albirroja llegó a estar 3-1 y Bobby Collins se encargó del segundo escocés y del gol 500 del mundial.

Hasta la fecha se marcaron 2.720 en las 22 ediciones jugadas y a pesar de que se tendrán más partidos en México/Estados Unidos/Canadá 2026, es poco probable que se alcancen los 3.000 tantos.

Denis Caniza

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