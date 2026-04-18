Franz Beckenbauer, campeón como jugador y técnico: El gran defensor que cambió todo

Durante su carrera, Beckenbauer estuvo presente en tres ediciones de la Copa del Mundo (1966, 1970 y 1974), dominó el fútbol alemán durante las décadas del 60 y 70, y también el europeo. Ganó en dos ocasiones el Balón de Oro. Para muchos, es el mejor futbolista de la historia nacido en su país.

Su primer Mundial

Con 20 años fue incluido en la nómina de la entonces Alemania Federal para disputar la Copa del Mundo de 1966, celebrada en Inglaterra, país donde se creó el fútbol. Si bien Beckenbauer arrancó y trascendió como defensor, poseía una gran inteligencia, visión de juego y un estilo elegante que le permitieron desempeñarse en la zona media del equipo. Así lo hizo en este torneo, como un mediocampista más.

En su primera cita mundialista convirtió cuatro goles, pero se quedó con las ganas de levantar el máximo trofeo al caer ante los locales en la final por 4-2. Con el tiempo, combinó las funciones de defensor y mediocampista para dar forma a la posición de líbero.

Capitán en el segundo torneo

En México 1970, ya en su nuevo rol y también como capitán, ‘Der Káiser’ guio a los suyos hasta las semifinales del certamen. Su producción goleadora mermó: solo anotó un tanto, en el triunfo (3-2) con sabor a revancha contra Inglaterra en los cuartos de final.

Alemania y Beckenbauer perdieron la chance de disputar la final al ser derrotados por Italia (4-3) en el histórico encuentro posteriormente llamado el “Partido del Siglo”. En los 90 minutos, el marcador fue 1-1, pero en el tiempo extra se produjeron cinco goles. El capitán se luxó el hombro derecho y jugó con el brazo en cabestrillo toda la prórroga.

La copa en casa

Para la Copa del Mundo de 1974, en la que Alemania fue anfitriona, ‘Der Káiser’ llegó con la Eurocopa ganada en 1972 y con un Balón de Oro entre sus distinciones individuales, obtenido también ese mismo año.

Beckenbauer, en la fase de grupos, no pudo evitar la derrota (1-0) de su equipo frente a la otra Alemania, la Democrática, en un partido que también tuvo un fuerte trasfondo político. Fue la única caída del equipo. De igual manera, el capitán condujo a su selección hasta la gloria para conquistar la segunda estrella mundial.

Un seleccionador campeón

En la historia del fútbol, solo tres personas lograron ganar la Copa del Mundo como jugador y como entrenador: el brasileño Mário Zagallo, el francés Didier Deschamps y Franz Beckenbauer.

Sin experiencia previa como director técnico, tomó las riendas de la selección alemana y la llevó a dos finales, ambas contra Argentina: en el Mundial de México 1986 perdió por 3-2 y en el de Italia 1990 ganó por 1-0.

Franz Beckenbauer fue una leyenda no solo del fútbol alemán, sino también del internacional, tanto como jugador como entrenador.