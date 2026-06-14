14 jun. 2026
Copa del Mundo

Alemania se pasea ante la debutante Curazao

La selección de Alemania arrancó este domingo su camino en el Mundial con un contundente 7-1 contra la debutante Curazao en el NRG Stadium de Houston, luciendo gran poderío ofensivo para tomar impulso en el exigente grupo E, en el que también están encuadrados Ecuador y Costa de Marfil.

Junio 14, 2026 04:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Alemania Curazao

Nathaniel Brown festeja su gol en la victoria alemana.

Foto. AFP

Los goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav lanzaron al seleccionado de Julian Nagelsmann contra un Curazao que, pese a la derrota, hizo historia con la primera diana de su historia en una Copa del Mundo, obra de Livano Comenencia.

El gol del centrocampista del Zurich subió momentáneamente el 1-1 al luminoso en la primera mitad, antes de que Alemania impusiera la lógica en Houston.

Los cuatro veces campeones del mundo, que recuperaron a Manuel Neuer como titular en la portería, hicieron los deberes y se preparan ahora para exámenes de más nivel frente a Costa de Marfil en Toronto y Ecuador, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El fútbol fluido de Alemania

Tiene hambre de revancha Alemania tras no pasar de la fase de grupos en los últimos dos Mundiales, y se notó en Houston en un arranque feroz del equipo de Julian Nagelsmann.

Con un once súper ofensivo en el que Nmecha acompañó a Wirtz, Musiala, Leroy Sane y Havertz en fase ofensiva, y con Nathaniel Brown constantemente sumado al ataque desde el carril izquierdo, el equipo de Julian Nagelsmann tan solo necesitó seis minutos para romper la igualdad.

Fue suficiente una combinación entre Wirtz y Nmecha, que fulminó al meta con un disparo de pierna derecha ajustado al poste. En los primeros quince minutos, Alemania tuvo al menos cuatro ocasiones claras, pero no las aprovechó.

Día histórico para Curazao

Y Curazao, tras el comienzo traumático, logró responder de la forma más inesperada. En un contragolpe, Comenencia llegó primero en un rechace de la defensa alemana y superó a Neuer para firmar el primer gol histórico de su país en una Copa del Mundo.

Los miles de aficionados de Curazao presentes en el estadio lo celebraron por todo lo alto, pero Alemania no tardaría en arreglar la situación. En un saque de esquina, Brown colgó un perfecto centro que Schlotterbeck envió al fondo de las mallas para el 2-1 en el 35.

Superado el susto, Alemania jugó a placer en Houston. Amplió distancias en el último minuto de la primera mitad con un gol de penal de Kai Havertz tras una falta de Riechedly Bazoer a Nmecha, y subió el 4-1 al luminoso nada más empezar la reanudación.

Paseo final para Alemania

Fue Musiala en anotar con un gran disparo raso de pierna derecha con poco ángulo, tras una asistencia de Kimmich. Su gol convirtió la segunda mitad en una formalidad para los alemanes.

Nagelsmann aprovechó el momento para dar minutos a sus suplentes, y su equipo siguió buscando y consiguiendo más.

La defensa de Curazao no pudo contener la técnica de Alemania en línea de tres cuartos y acabó sucumbiendo ante los goles de Brown, Deniz Undav y Havertz, que castigó un fallo defensivo de los caribeños para anotar el definitivo 7-1 con un suave toque con la zurda ante la salida del portero.

- Ficha del partido:

7 - Alemania: Neuer; Kimmich (Anton, m.83), Schlotterbeck, Tah (Rudiger, m.73), Brown (Raum, m.73); Nmecha (Goretzka, m.73), Pavlovic; Musiala (Undav, m.64), Sané, Wirtz; Havertz.

Seleccionador: Julian Nagelsmann.

1 - Curazao: Room; Fonville, Bazoer, Obispo, Floranus; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Hansen (Antonisse, m.46), Chong (Kastaneer, m.83), Locadia (Margaritha, m.65).

Seleccionador: Dick Advocaat.

Goles: 1-0, m.6: Nmecha; 1-1, m.21: Comenencia; 2-1, m.35: Schlotterbeck; 3-1, m.45+5: Havertz (penal); 4-1, m.47: Musiala; 5-1, m.69: Brown; 6-1, m.78: Undav.

Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos). No hubo amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo E del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston (Texas), ante 68.021 espectadores.

Mundial FIFA 2026 Alemania Curazao
Redacción D10
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