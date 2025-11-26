26 nov. 2025
Paraguayos en el Exterior

Manchester United cedería a Diego León

El lateral paraguayo Diego León sería cedido al Niza, club de la Ligue 1 francesa del que también son dueños quienes manejan el Manchester United.

Noviembre 26, 2025 04:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego León

Diego León solo jugó con el primer equipo en amistosos.

Foto: Gentileza - Manchester United

Manchester United tomó una decisión con respecto al lateral izquierdo paraguayo Diego León. Según dio a conocer el Daily Mail de Londres, la intención del club inglés es ceder al ex Cerro Porteño, en este caso a un club perteneciente a Ineos, el mismo grupo empresarial que maneja a los Diablos Rojos: Niza de Francia.

La intención inicial del entrenador portugués, Rubem Amorim, fue tener cerca a León para asegurarse de su crecimiento personal y grupal en Manchester, pero ahora llegó el momento de que el paraguayo tenga minutos en la alta competencia, más allá del Sub 21 en el que estaba jugando en Inglaterra.

El Niza es 9º en el campeonato francés, y de llegar León será difícil que sea titular en el primer equipo, pues el capitán del mismo es precisamente el lateral izquierdo, Melvin Bard. Sin embargo, las posibilidades de que sea una segunda opción usual no parecen alejadas para el paraguayo, en el año en que peleará por un lugar entre los elegidos por Gustavo Alfaro para ir al Mundial.

Premier League Diego León Manchester United
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Brighton and Hove Albion v Leeds United - Premier League - American Express Stadium
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez agrada como extremo a su DT
El paraguayo Diego Gómez jugó en el Brighton como extremo izquierdo en sus últimos dos juegos, y el entrenador alemán Fabian Hürzeler evaluó su trabajo.
Noviembre 12, 2025 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
G5j8DlnWgAA58lB.jpg
Paraguayos en el Exterior
Fallece Juan Carlos Lezcano, parte del mejor Elche y extranjero con más partidos en el club
El Elche anunció este miércoles el fallecimiento a los 87 años de edad del exjugador paraguayo Juan Carlos Lezcano, parte del mejor equipo ilicitano de la historia y el futbolista extranjero con más partidos disputados en la historia de la entidad.
Noviembre 12, 2025 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Antonio Galeano.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro y Antonio Galeano anotan en Brasil
Los paraguayos Adam Bareiro y Antonio Galeano se hicieron sentir en las redes en el fútbol de Brasil.
Noviembre 10, 2025 09:39 a. m.
 · 
Redacción D10
G5VL2a8WAAAw9LH.jpg
Paraguayos en el Exterior
Estrasburgo de Julio Enciso se impone ante el Lille
El Estrasburgo del paraguayo Julio Enciso, en campo hasta el minuto 76, superó por 2-0 al Lille por la fecha 12 de la Ligue 1 de Francia.
Noviembre 09, 2025 03:48 p. m.
 · 
Redacción D10
G5QvB76W4AAto8M.jpg
Paraguayos en el Exterior
Carlos González y Héctor Bobadilla se hacen sentir en el exterior
Los delanteros paraguayos Carlos González de Newell’s Oldo Boys de Argentina y Héctor Bobadilla del Always Ready de Bolivia anotaron para sus equipos.
Noviembre 09, 2025 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10
G5UiVqxWcAAMHJx.jpg
Paraguayos en el Exterior
El VAR evita la victoria del Brighton de Diego Gómez
El Brighton, con el paraguayo Diego Gómez, no pasó del empate sin goles ante el Crystal Palace en un partido donde el VAR fue determinante para que el compromiso termine en empate.
Noviembre 09, 2025 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más