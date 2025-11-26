Manchester United cedería a Diego León

Manchester United tomó una decisión con respecto al lateral izquierdo paraguayo Diego León. Según dio a conocer el Daily Mail de Londres, la intención del club inglés es ceder al ex Cerro Porteño, en este caso a un club perteneciente a Ineos, el mismo grupo empresarial que maneja a los Diablos Rojos: Niza de Francia.

La intención inicial del entrenador portugués, Rubem Amorim, fue tener cerca a León para asegurarse de su crecimiento personal y grupal en Manchester, pero ahora llegó el momento de que el paraguayo tenga minutos en la alta competencia, más allá del Sub 21 en el que estaba jugando en Inglaterra.

El Niza es 9º en el campeonato francés, y de llegar León será difícil que sea titular en el primer equipo, pues el capitán del mismo es precisamente el lateral izquierdo, Melvin Bard. Sin embargo, las posibilidades de que sea una segunda opción usual no parecen alejadas para el paraguayo, en el año en que peleará por un lugar entre los elegidos por Gustavo Alfaro para ir al Mundial.