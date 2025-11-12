Diego Gómez agrada como extremo a su DT

Al servicio de la selección para los juegos amistosos del sábado y el martes, el futbolista paraguayo Diego Gómez sigue provocando comentarios en Inglaterra debido a sus últimas buenas actuaciones en el Brighton.

Específicamente fue su entrenador, el alemán Fabian Hürzeler, quien analizó sus últimas dos actuaciones, donde el internacional albirrojo jugó como extremo por izquierda, ante la lesión del japonés Kaoru Mitoma.

Consultado sobre la nueva posición en la cancha del paraguayo, Hürzeler recordó que “ya jugaba en esta posición en su anterior club, el Inter Miami, así que se siente bastante cómodo ahí, porque creo que le viene como anillo al dedo”, aseguró.

Siguió describiendo las virtudes de Gómez jugando por el lado izquierdo del ataque del Brighton: “Puede incorporarse al centro con frecuencia, puede jugar de extremo, puede atacar el área rival, puede posicionarse para marcar goles, y creo que eso le favorece. Además, es muy disciplinado en la defensa”, explicó el entrenador, describiendo las virtudes del paraguayo.

“Así que no se trata solo de acciones ofensivas; también creo que su defensa contra el Leeds United fue impresionante. Siguió bien la trayectoria del rival, realizó muchas buenas recuperaciones, defendió bien su área, así que, en general, creo que es una posición que le sienta bien y él lo ve de la misma manera”, concluyó Hürzeler.

Gómez había marcado dos tantos, sus primeros en la temporada 2025-2026 de la Premier League, jugando hace dos semanas contra el Leeds.