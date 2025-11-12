Fallece Juan Carlos Lezcano, parte del mejor Elche y extranjero con más partidos en el club

Juan Carlos Lezcano firmó por el Elche en 1962 y compitió durante nueve temporadas en el equipo ilicitano, ocho de ellas en Primera, y disputó en 1969 la final de la Copa del Rey.

El ‘Chino’, apelativo con el que era conocido, disputó un total de 254 partidos de Liga y anotó 42 goles. Tras el descenso del Elche en 1972, el paraguayo jugó en otros equipos de la zona, como el Eldense, el Villena y el Crevillente, equipo en el que colgó las botas y en el que comenzó su etapa como entrenador.

En el club ilicitano fue técnico del filial a mediados de los 60 y segundo de Felipe Mesones en el primer equipo. Durante varias etapas asumió la dirección del equipo de forma interina tras una destitución, la última a mediados de los 90. EFE