12 nov. 2025
Fallece Juan Carlos Lezcano, parte del mejor Elche y extranjero con más partidos en el club

El Elche anunció este miércoles el fallecimiento a los 87 años de edad del exjugador paraguayo Juan Carlos Lezcano, parte del mejor equipo ilicitano de la historia y el futbolista extranjero con más partidos disputados en la historia de la entidad.

Noviembre 12, 2025 
Por Redacción D10
Juan Carlos Lezcano durante su época de jugador del Elche.

Juan Carlos Lezcano firmó por el Elche en 1962 y compitió durante nueve temporadas en el equipo ilicitano, ocho de ellas en Primera, y disputó en 1969 la final de la Copa del Rey.

El ‘Chino’, apelativo con el que era conocido, disputó un total de 254 partidos de Liga y anotó 42 goles. Tras el descenso del Elche en 1972, el paraguayo jugó en otros equipos de la zona, como el Eldense, el Villena y el Crevillente, equipo en el que colgó las botas y en el que comenzó su etapa como entrenador.

En el club ilicitano fue técnico del filial a mediados de los 60 y segundo de Felipe Mesones en el primer equipo. Durante varias etapas asumió la dirección del equipo de forma interina tras una destitución, la última a mediados de los 90. EFE

Redacción D10
