Walter Clar: Goleador y presencia completa

El lateral zurdo paraguayo, Walter Clar, fue la figura indiscutida del Chapecoense, que el fin de semana materializó su vuelta a la Serie A de Brasil.

Noviembre 25, 2025 04:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Ídolo: Clar es leventado en andas por la afición, tras el ascenso.

“El lateral artillero”. Así llamaron en agosto pasado los medios brasileños a Walter Clar, el lateral izquierdo paraguayo de 30 años que este fin de semana guio, literalmente, al Chapecoense para el el regreso a primera división en Brasil, luego de cuatro temporadas en la Serie B.

Es que el ex Olimpia y otros equipos paraguayos no solo se erigió en el goleador de su equipo, con 8 tantos anotados en 38 juegos, sino que entre los jugadores de los cuatro equipos que ascendieron (Coritiba, Paranaense, Chapecoense y Remo), solo el goleador del certamen, Pedro Rocha (15, Remo) y el colombiano de Paranaense, Kevin Riveros (10), hicieron más goles que el paraguayo.

Además, entre los jugadores del Chapecoense, Clar es junto a Rafael Carvalheira el único que disputó todos los encuentros, varios de ellos como capitán de equipo. La regularidad en el campo fue acompañada por los goles. Clar también tuvo el privilegio de marcar el histórico gol que aseguró el ascenso contra el Atlético-GO. “Sin duda, el gol más importante de mi carrera”, comentó el jugador tras el partido.

TAMBIÉN ALAN. Otro paraguayo que logró el ascenso a la Serie A es Alan Rodríguez, coincidentemente también zurdo y lateral. En su caso lo hizo con el Remo, equipo que terminó en la 4ª y última posición que habilitar al ascenso a primera.

Rodríguez no tuvo regularidad en el equipo titular de Remo, aunque fue muchas veces una opción de recambio.

Redacción D10
