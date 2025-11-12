El San Lorenzo de Orlando Gill la pasa mal

Mientras el arquero Orlando Gill se encuentra al servicio de la Selección Paraguaya, sus compaños en San Lorenzo de Almagro denunciaron, mediante un comunicado, falta de pagos y condiciones precarias para el trabajo en el equipo bonaerense.

Según afirmaron en el texto que dieron a conocer, los futbolistas no cobran su salario desde agosto, “lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.

Además, los jugadores padecen “falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”.

Para los futbolistas, “no se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece”. Aseguran que es ya “insostenible” la situación por la que están pasando, por lo que la misma “requiere una solución inmediata y seria”.

San Lorenzo enfrenta este fin de semana a Sarmiento, y debe ganar para aspirar a la clasificación a torneos internacionales.