12 nov. 2025
Paraguayos en el Exterior

El San Lorenzo de Orlando Gill la pasa mal

Los futbolistas del plantel del San Lorenzo de Argentina, donde milita Orlando Gill, denunciaron distintas cuestiones que vienen sucediendo en el equipo de Buenos Aires.

Noviembre 12, 2025 06:32 p. m. • 
Por Redacción D10
orlando gill.jpg

Orlando Gill, portero de San Lorenzo de Argentina.

Foto: Gentileza

Mientras el arquero Orlando Gill se encuentra al servicio de la Selección Paraguaya, sus compaños en San Lorenzo de Almagro denunciaron, mediante un comunicado, falta de pagos y condiciones precarias para el trabajo en el equipo bonaerense.

Según afirmaron en el texto que dieron a conocer, los futbolistas no cobran su salario desde agosto, “lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.

Además, los jugadores padecen “falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”.

Para los futbolistas, “no se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece”. Aseguran que es ya “insostenible” la situación por la que están pasando, por lo que la misma “requiere una solución inmediata y seria”.

San Lorenzo enfrenta este fin de semana a Sarmiento, y debe ganar para aspirar a la clasificación a torneos internacionales.

Orlando Gill San Lorenzo de Almagro Superliga Argentina
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G5UiVqxWcAAMHJx.jpg
Paraguayos en el Exterior
El VAR evita la victoria del Brighton de Diego Gómez
El Brighton, con el paraguayo Diego Gómez, no pasó del empate sin goles ante el Crystal Palace en un partido donde el VAR fue determinante para que el compromiso termine en empate.
Noviembre 09, 2025 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Omar Alderete.jpg
Paraguayos en el Exterior
Omar Alderete no jugará contra el Arsenal
El defensor paraguayo del Sunderland, Omar Alderete, sigue sentido y no será tenido en cuenta el sábado contra los Gunners.
Noviembre 07, 2025 04:32 p. m.
 · 
Redacción D10
G13n5_lWsAAUP2u.jpg
Paraguayos en el Exterior
Omar Alderete tiene “síntoma residual”
El defensor paraguayo Omar Alderete mantiene en duda su regreso en el primer equipo del Sunderland.
Noviembre 05, 2025 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego León
Paraguayos en el Exterior
Diego León debe jugar “partidos completos”
El entrenador de la Sub 21 de Manchester United, Travis Binnion, se refirió al futbolista paraguayo Diego León y su adaptación en la reserva del primer equipo.
Noviembre 04, 2025 05:06 p. m.
 · 
Redacción D10
20251026_194725.jpg
Paraguayos en el Exterior
El Estrasburgo de Julio Enciso cae ante el Lyon
Julio Enciso fue titular en la derrota del Estrasburgo ante el Lyon por la Ligue 1 de Francia.
Octubre 26, 2025 07:55 p. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd - copia.jfif
Paraguayos en el Exterior
El golazo de Diego León en Manchester United
VIDEO. El paraguayo Diego León anotó su primer gol con la camiseta del Manchester United.
Octubre 25, 2025 12:13 p. m.
Carga Más