Adam Bareiro y Antonio Galeano anontan en Brasil

Los paraguayos Adam Bareiro y Antonio Galeano se hicieron sentir en las redes en el fútbol de Brasil.

Noviembre 10, 2025 09:39 a. m. • 
Por Redacción D10
Antonio Galeano, delantero del Ceará de Brasil.

Los paraguayos en el exterior se siguen destacando y allí aparecieron Adam Bareiro y Antonio Galeano, jugadores de Fortaleza y Ceará, respectivamente.

Adam Bareiro prolongó su gran presente en Fortaleza con una nueva conquista. Fue el primero de su equipo en el empate 2-2 ante Gremio. Séptimo tanto del Zorrito con la camiseta del Fortaleza y el tercero de manera consecutiva, aunque su equipo siga en zona de descenso.

Antonio Galeano también tuvo su sello goleador y fue en la histórica victoria del Ceará por 1-0 ante el Corinthians en condición de visitante. Ceará marcha décimosegundo con 42 puntos.

