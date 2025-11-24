Damián Bobadilla anota para el São Paulo

El volante paraguayo Damián Bobadilla anotó un tanto en la victoria de su equipo, el São Paulo, por 2-1 sobre Juventude, por la fecha 35 del Campeonato Brasileño de Primera División.

El jugador de la Selección Paraguaya abrió la cuenta a los 7 minutos, luego a los 94’ su compañero Emiliano Rigoni puso el segundo y sobre 96’ descontó Nahuel Ferraresi.

Con este resultado, São Paulo llega a 48 puntos en la tabla y no pierde la ilusión de lograr un cupo a la Copa Sudamericana del próximo año.

El líder del Brasileirão es el Flamengo con 74 puntos en la tabla de posiciones, cuatro más que su inmediato perseguidor, el Palmeiras de Gustavo Gómez y Ramón Sosa.