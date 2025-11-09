09 nov. 2025
Paraguayos en el Exterior

Estrasburgo de Julio Enciso se impone ante el Lille

El Estrasburgo del paraguayo Julio Enciso, en campo hasta el minuto 76, superó por 2-0 al Lille por la fecha 12 de la Ligue 1 de Francia.

Noviembre 09, 2025 03:48 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso brillando en el Estrasburgo.

El Estrasburgo venció 2-0 al Lille por la fecha 12 de la Ligue 1 de Francia en un partido donde el paraguayo Julio Enciso, quien arrancó de titular y fue sustituido al minuto 76, recibiendo aplausos de su afición.

La Joya fue titular y tuvo un destacado partido con buenas intervenciones y aunque no pudo convertir o asistir en alguno de los goles, recibió un merecido reconocimiento de los hinchas del Estrasburgo que ya le tomaron cariño al delantero de la Selección Paraguaya.

Con esta victoria, el Estrasburgo trepa a la cuarta posición de la Ligue 1 de Francia con 22 unidades, 3 puntos menos que el líder Olympique de Marsella que tiene 25. PSG marcha tercero con 24 unidades, pero deberá jugar este domingo ante el Lyon desde las 16:45.

Redacción D10
