09 nov. 2025
Paraguayos en el Exterior

El VAR evita la victoria del Brighton de Diego Gómez

El Brighton, con el paraguayo Diego Gómez, no pasó del empate sin goles ante el Crystal Palace en un partido donde el VAR fue determinante para que el compromiso termine en empate.

Noviembre 09, 2025 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
G5UiVqxWcAAMHJx.jpg

El paraguayo Diego Gómez fue titular en el Brighton ante el Crystal Palace.

El Brighton, con el paraguayo Diego Gómez hasta el minuto 85, empató con el Crystal Palace en un encuentro en el que el VAR fue determinante, al intervenir para anular un penalti señalado inicialmente sobre Georginio Rutter en la segunda parte a favor de las Gaviotas.

El mediapunta francés se dejó caer en el área y, tras revisar la acción en el monitor, el árbitro rectificó su decisión e incluso amonestó al futbolista con tarjeta amarilla por simular.

Ambos equipos dispusieron de ocasiones en la primera mitad por medio del paraguayo Diego Gómez para el Brighton y el senegalés Ismaila Sarr para el Crystal Palace, pero los dos se toparon con los guardametas.

En la segunda parte, el ritmo de juego disminuyó y el Crystal Palace acusó el desgaste de participar en tres competiciones —Premier League, Copa de Inglaterra y Liga Conferencia—, aunque Daichi Kamada estuvo cerca de marcar el gol de la victoria.

Con este empate, el conjunto londinense se mantiene décimo con 17 puntos, justo por delante del Brighton, que se coloca undécimo con 16. EFE

Diego Gómez Brighton Premier League
Redacción D10
