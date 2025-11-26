Beşiktaş “monitorea” a Ramón Sosa

En las últimas horas, y en la previa de la gran final de la Copa Libertadores que tendrá lugar el sábado en Lima, trascendió el renovado interés europeo por el delantero paraguayo Ramón Sosa, al servicio del Palmeiras de Brasil desde esta temporada.

Según el periodista turco especialista en transferencias, Ekrem Konur, es el Beşiktaş de Turquía uno de los clubes más interesados en contar con el ex River Plate y Olimpia de Asunción. “El Beşiktaş sigue de cerca al extremo del Palmeiras, Ramón Sosa. También están interesados clubes de Argentina, Premier League y Serie A”, aseguró Konur, sin especificar cuáles son los otros que tienen en carpeta a Sosa.

Además, inmediatamente se supo que el “blindaje” del paraguayo por parte del Palmeiras es bastante oneroso: no se marchará del Verdao por menos de 20-25 millones de euros. De hecho, su intención no es desprenderse del paraguayo, sobre quien en varias oportunidades el entrenador Abel Ferreira dijo que forma parte principal de su proyecto. El jugador fluctúa entre la titularidad y la suplencia en el esquema del portugués.

Sosa está con Palmeiras desde hoy en Lima, sede de la final de la Libertadores entre su equipo y el también brasileño Flamengo.