Paraguayos en el Exterior

Carlos González y Héctor Bobadilla se hacen sentir en el exterior

Los delanteros paraguayos Carlos González de Newell’s Oldo Boys de Argentina y Héctor Bobadilla del Always Ready de Bolivia anotaron para sus equipos.

Carlos González, delantero paraguayo de Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina.

La productividad goleadora de los paraguayos en el fútbol del exterior se vio reflejado ayer sábados con Carlos González que marcó para Newell’s Old Boys y Héctor Bobadilla para el Always Ready.

Newell’s derrotó por 2-0 a Huracán por la fecha 15 del fútbol argentino con el delantero paraguayo Carlos González siendo titular y anotando el segundo de su equipo que con esta victoria trepa al antepenúltimo lugar de la Zona A con 14 puntos.

En el fútbol boliviano, por la fecha 14, Always Ready goleó 5-1 en condición de local al Club ABB con el aporte goleador de Héctor Bobadilla que convirtió el cuarto gol de su representativo, llegando a su séptimo grito en el campeonato de Primera División de Bolivia.

