Carlos González y Héctor Bobadilla se hacen sentir en el exterior

La productividad goleadora de los paraguayos en el fútbol del exterior se vio reflejado ayer sábados con Carlos González que marcó para Newell’s Old Boys y Héctor Bobadilla para el Always Ready.

Newell’s derrotó por 2-0 a Huracán por la fecha 15 del fútbol argentino con el delantero paraguayo Carlos González siendo titular y anotando el segundo de su equipo que con esta victoria trepa al antepenúltimo lugar de la Zona A con 14 puntos.

¡¡NUEVAMENTE TODO EMPEZÓ EN LOS PIES DE ESPINOLA!! Cocoliso González tuvo una gran tarde en Parque Patricios y marcó el 2-0 final de Newell's ante Huracán... ¡3pts que pueden valer la permanencia!

En el fútbol boliviano, por la fecha 14, Always Ready goleó 5-1 en condición de local al Club ABB con el aporte goleador de Héctor Bobadilla que convirtió el cuarto gol de su representativo, llegando a su séptimo grito en el campeonato de Primera División de Bolivia.