Matías Galarza se disculpó con sus compañeros

No fue el mejor amanecer el de este martes para el volante paraguayo Matías Galarza. Casi con unanimidad, la hinchada de River Plate y la prensa en general lo responsabiliza, en última instancia, por la eliminación del Millonario en los octavos de final del torneo argentino contra Racing.

El internacional albirrojo perdió una pelota aparentemente fácil en el área propia, lo que terminó en el gol de la clasificación de la Academia (3-2), en los minutos finales.

Según contó Juan Cortese en Dale al medio, del canal argentino TyC Sports, el volante se dirigió a sus compañeros en el vestuario, inmediatamente terminado el partido: “Fue a pedirle disculpas a sus compañeros y asumió que la responsabilidad total de la eliminación, por lo menos así lo siente el futbolista, fue de él”, aseguró Cortese.

En la conferencia de prensa tras el partido, el entrenador Marcelo Gallardo se refirió a los cambios, entres los que estuvo Galarza. “(Se trata de) Jugadores jóvenes y frescos para reemplazar a dos jugadores que vienen dando mucho y en el partido lo venían sintiendo. No, porque estaban pidiendo el cambio, se sabía que estaban en un partido de intensidad y dinámico, teníamos muy analizado que les iba a dar para 60 o 70 minutos”, afirmó el DT.