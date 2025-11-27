27 nov. 2025
Adam Bareiro quiere salvar al Fortaleza

VIDEO. El paraguayo Adam Bareiro le dio el triunfo a Fortaleza que sigue en su lucha por la permanencia.

Noviembre 27, 2025 11:09 a. m. • 
Por Redacción D10
G6uASGTWwAAyHWS.jpeg

Bareiro sumó otro gol para el Fortaleza.

Foto: @FortalezaEC

El delantero paraguayo Adam Bareiro se encendió en la parte final del torneo brasileño de Primera División, encadenando varios goles con el Fortaleza. Este miércoles volvió a anotar y esta vez fue para la victoria de su equipo sobre el Bragantino.

El ariete apareció sobre los 76 minutos y marcó el único tanto del partido que tuvo como titular al también paraguayo Isidro Pitta.

Bareiro llegó a su 6 conquista con el conjunto brasileño en 18 presentaciones, 5 de ellos en duelos consecutivos. Su equipo se encuentra en zona de descenso, a 2 unidades del Vitoria que de momento se encuentra fuera de peligro.

Redacción D10
