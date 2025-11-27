Adam Bareiro quiere salvar al Fortaleza

El delantero paraguayo Adam Bareiro se encendió en la parte final del torneo brasileño de Primera División, encadenando varios goles con el Fortaleza. Este miércoles volvió a anotar y esta vez fue para la victoria de su equipo sobre el Bragantino.
El ariete apareció sobre los 76 minutos y marcó el único tanto del partido que tuvo como titular al también paraguayo Isidro Pitta.
Bareiro llegó a su 6 conquista con el conjunto brasileño en 18 presentaciones, 5 de ellos en duelos consecutivos. Su equipo se encuentra en zona de descenso, a 2 unidades del Vitoria que de momento se encuentra fuera de peligro.
