05 dic. 2025
Selección Paraguaya

Las veces de Paraguay ante los anfitriones

En el Mundial 2026 será la tercera vez que Paraguay se medirá con una selección anfitriona en un evento de esta envergadura y hasta el momento aún no pudo ganar.

Diciembre 05, 2025 06:52 p. m. • 
Por Redacción D10
México Paraguay

La tapada de Roberto Fernández al penal de Hugo Sánchez.

Foto: Gentileza - @GustavoArmoa18

Paraguay quedó encasillado en el Grupo D, junto con Estados Unidos, Australia y el ganador de la Ruta C del repechaje europeo. Con esta situación, la Albirroja tendrá que jugar ante uno de los dueños de casa, y será por la fecha inicial del grupo.

Esta no es la primera vez que la Albirroja deba chocar contra el anfitrión, ya que vivió lo mismo en la Copa del Mundo de 1986, cuando le sacó un empate, con sabor a triunfo a México, por la segunda fecha del Grupo B.

En aquella ocasión, Luis Flores adelantó a los locales ya a los 3’, pero Julio César Romero emparejó el marcador a los 85’. Sobre el final del partido, Roberto Fernández, padre del actual portero de la Albirroja que lleva el mismo nombre, le paró un penal a Hugo Sánchez por lo que el punto logrado se celebró como una victoria.

La segunda ocasión contra el anfitrión se produjo en los octavos de final de la Copa del Mundo de 1998. El partido también es bastante recordado por tratarse del primer choque en un Mundial que se definió con un gol de oro. Laurent Blanc marcó el solitario tanto de Francia a los 114’ del segundo tiempo extra para decretar la eliminación guaraní.

El viernes 12 junio, Paraguay debutará en la Copa del Mundo de 2026 en el SoFi Stadium frente a Estados Unidos, por la fecha inicial del Grupo D.

Selección Paraguaya Paraguay Copa del mundo Francia México
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Miguel Almirón
Selección Paraguaya
Miguel Almirón, ansioso por el sorteo de la Copa del Mundo
Este jueves llegaron algunos jugadores de la Selección Paraguay tras la gira norteamericana y uno de los que habló fue Miguel Almirón. El albirrojo dijo estar “un poco ansioso, feliz por que salga el grupo y ver el nombre de Paraguay” con relación al sorteo de la Copa del Mundo.
Noviembre 20, 2025 04:13 p. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Selección Paraguaya
Pódcast: Cierre con sensaciones positivas en la Albirroja
La Albirroja disputó sus últimos partidos del año con buenas sensaciones de cara a lo que será la cita mundialista en el 2026.
Noviembre 20, 2025 11:24 a. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Selección Paraguaya
Cierre con sensaciones positivas en la Albirroja
En Hora Deportiva hablamos de lo que fue el último par de amistosos que jugó la Selección Paraguaya de Fútbol, ante Estados Unidos y México, que dejó sensaciones positivas.
Noviembre 19, 2025 05:26 p. m.
 · 
Redacción D10
ppulpo.jpg
Selección Paraguaya
El gran partido de Alexis Pulpito Duarte
El defensor del Santos de Brasil tuvo su estreno con la Albirroja Absoluta y lo hizo de gran manera.
Noviembre 19, 2025 12:37 p. m.
aallg.jpg
Selección Paraguaya
Balance positivo, apuntando al desafío mundialista
La Albirroja cerró el 2025, cumpliendo con el gran objetivo de volver a la Copa del Mundo, afrontando sus primeros juegos de preparación con balance positivo.
Noviembre 19, 2025 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
20251119_072715.jpg
Selección Paraguaya
Los goles de la Albirroja ante México
Paraguay venció a México en su último partido del año con goles de Antonio Tonny Sanabria y Damián Bobadilla.
Noviembre 19, 2025 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más