Las veces de Paraguay ante los anfitriones

Paraguay quedó encasillado en el Grupo D, junto con Estados Unidos, Australia y el ganador de la Ruta C del repechaje europeo. Con esta situación, la Albirroja tendrá que jugar ante uno de los dueños de casa, y será por la fecha inicial del grupo.

Esta no es la primera vez que la Albirroja deba chocar contra el anfitrión, ya que vivió lo mismo en la Copa del Mundo de 1986, cuando le sacó un empate, con sabor a triunfo a México, por la segunda fecha del Grupo B.

En aquella ocasión, Luis Flores adelantó a los locales ya a los 3’, pero Julio César Romero emparejó el marcador a los 85’. Sobre el final del partido, Roberto Fernández, padre del actual portero de la Albirroja que lleva el mismo nombre, le paró un penal a Hugo Sánchez por lo que el punto logrado se celebró como una victoria.

La segunda ocasión contra el anfitrión se produjo en los octavos de final de la Copa del Mundo de 1998. El partido también es bastante recordado por tratarse del primer choque en un Mundial que se definió con un gol de oro. Laurent Blanc marcó el solitario tanto de Francia a los 114’ del segundo tiempo extra para decretar la eliminación guaraní.

El viernes 12 junio, Paraguay debutará en la Copa del Mundo de 2026 en el SoFi Stadium frente a Estados Unidos, por la fecha inicial del Grupo D.