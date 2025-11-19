19 nov. 2025
Selección Paraguaya

Los goles de la Albirroja ante México

Paraguay venció a México en su último partido del año con goles de Antonio Tonny Sanabria y Damián Bobadilla.

Noviembre 19, 2025 07:29 a. m. • 
La Albirroja cerró el 2025 con una gran victoria.

La selección de Paraguay, trigésimonovena del ránking de la FIFA, derrotó este martes por 1-2 a la de México, decimocuarta, que continuó con su vuelo bajo en un partido amistoso celebrado en San Antonio (Texas).

En el Alamodome, Antonio Sanabria y Damián Bobadilla anotaron por los paraguayos y Raúl Jiménez descontó por los mexicanos.

La primera mitad fue de pocas llegadas a las áreas con muchas faltas y choques.

Después de 45 minutos con ambos cuadros enredados en la mitad de la cancha, en el tiempo complementario los dos cuadros salieron en busca de goles.

Para la segunda parte, el seleccionador paraguayo, Gustavo Alfaro, envió a la cancha a Julio Enciso y Damián Bobadilla; de inmediato cosechó frutos con protagonismo de ambos en par de goles.

En el 48 Enciso le puso una asistencia a Sanabria, anotador de zurda del 0-1. México empató en el 54 con un penalti convertido por Jiménez, pero los paraguayos respondieron de inmediato, con un gol de cabeza en el 56 de Bobadilla.

Los paraguayos se plantaron bien a la defensa y evidenciaron las carencias del ataque mexicano.

Frustrados, en el 84 los hinchas de México entonaron el grito homofóbico que suelen repetir cuando su equipo juega mal, lo cual causó la detención del encuentro por unos segundos.

En el 88, Enciso tuvo el tercer gol en sus botines, pero Malagón apareció a tiempo y despejó la pelota; en el 90+4 otra vez el portero apareció a tiempo para detener a Diego González, a punto de meter el balón en la red.

Para México la fecha FIFA fue de pésimo rendimiento con un empate sin goles con Uruguay y el revés de hoy que provocó ofensas por parte de sus aficionados, insistentes con el grito discriminatorio.

