Selección Paraguaya

El gran partido de Alexis Pulpito Duarte

El defensor del Santos de Brasil tuvo su estreno con la Albirroja Absoluta y lo hizo de gran manera.

Noviembre 19, 2025 12:37 p. m.
Alexis Duarte tuvo su debut con la Albirroja.

Foto: Prensa Albirroja.

Alexis David Duarte Pereira, defensor paraguayo de 25 años, ex Cerro Porteño y F. C. Spartak de Moscú, actualmente en el Santos del fútbol de Brasil, tuvo su estreno absoluto con la camiseta de la Selección Paraguaya Mayor.

Mostró personalidad y solvencia en todo momento, asociándose bien con su dupla central Gustavo Velázquez, y también participando en la segunda anotación de la Albirroja.

Gustavo Alfaro, DT albirrojo, se refirió a Duarte y a toda la defensa que jugó ante México. “Una defensa que jugó junta por primera vez, que funcionó muy bien, muy sólidos todos”, dijo.

Duarte dejó una buena impresión en un puesto que será difícil ganarse un lugar, ya que por delante tendrá a jugadores como Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso.

La Albirroja tendrá entre 3 y 4 amistosos más antes de la Copa del Mundo, entre marzo y junio del 2026, donde los futbolistas se jugarán todo por ganarse un lugar en la lista final para la gran cita mundialista.

