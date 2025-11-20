Pódcast: Cierre con sensaciones positivas en la Albirroja

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este nuevo episodio, Derlis Matto y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre el cierra de año de la Selección Paraguaya.

La Albirroja cerró el año con dos partidos; derrota frente a Estados Unidos y triunfo ante México. El entrenador Gustavo Alfaro sigue sacando conclusiones en busca de la lista definitiva para el Mundial 2026.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.