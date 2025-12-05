05 dic. 2025
Las fechas de los partidos de Paraguay

Paraguay quedó encasillado en el Grupo D, donde se encuentra uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. Este será el camino de la Albirroja en la fase de grupos.

Diciembre 05, 2025 04:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Estados Unidos Paraguay

Hace poco, Paraguay jugó un amistoso ante Estados Unidos.

Foto: AFP

En Washington, este viernes se realizó el sorteo de la Copa del Mundo y a Paraguay le tocó el Grupo D, donde está Estados Unidos, Australia y una selección europea que saldrá del repechaje entre Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo.

Paraguay ocupó la segunda ubicación del Grupo D por lo que le corresponderá debutar contra el cabeza de serie, en este caso, Estados Unidos. Posteriormente la Albirroja chocará contra el europeo, aún por conocer, y el último rival será Australia. Los horarios de los encuentros se definirán el sábado 6 de diciembre.

Grupo D

Viernes 12 de junio
-Estados Unidos vs. Paraguay
Estadio: SoFi Stadium, de Los Ángeles

Viernes 19 de junio
-Paraguay vs. Repechaje europeo C
Estadio: Levi’s Stadium, de San Francisco

Jueves 25 de junio
-Paraguay vs. Australia
Estadio: Levi’s Stadium, de San Francisco

aallg.jpg
Selección Paraguaya
Balance positivo, apuntando al desafío mundialista
La Albirroja cerró el 2025, cumpliendo con el gran objetivo de volver a la Copa del Mundo, afrontando sus primeros juegos de preparación con balance positivo.
Noviembre 19, 2025 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
20251119_072715.jpg
Selección Paraguaya
Los goles de la Albirroja ante México
Paraguay venció a México en su último partido del año con goles de Antonio Tonny Sanabria y Damián Bobadilla.
Noviembre 19, 2025 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
20251119_071849.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Ganamos con justicia”
Gustavo Alfaro, técnico de la Albirroja, afirmó que Paraguay superó por 1-2 a México porque supo sufrir y tener la cabeza fría en la definición.
Noviembre 19, 2025 07:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Damián Bobadilla
Selección Paraguaya
Paraguay cierra el año con una sonrisa
Paraguay derrotó a México por 1-2 en el segundo juego de la gira norteamericana, que fue el último amistoso del año. La Albirroja, que tuvo muchos cambios con relación al encuentro anterior, mejoró con el ingreso de Julio Enciso y cierra el 2025 con una sonrisa.
Noviembre 19, 2025 12:33 a. m.
 · 
Redacción D10
México Paraguay
Selección Paraguaya
México vs. Paraguay: Sin goles en la primera etapa
Se fue el primer tiempo del amistoso que Paraguay y México están igualando sin goles en el estadio Alamodome de San Antonio Texas.
Noviembre 18, 2025 11:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Selección Paraguaya
El onceno de Paraguay ante México
Paraguay choca esta noche con México en un encuentro amistoso y la Albirroja ya cuenta con equipo confirmado.
Noviembre 18, 2025 09:47 p. m.
 · 
Redacción D10
