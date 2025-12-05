Las fechas de los partidos de Paraguay

En Washington, este viernes se realizó el sorteo de la Copa del Mundo y a Paraguay le tocó el Grupo D, donde está Estados Unidos, Australia y una selección europea que saldrá del repechaje entre Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo.

Paraguay ocupó la segunda ubicación del Grupo D por lo que le corresponderá debutar contra el cabeza de serie, en este caso, Estados Unidos. Posteriormente la Albirroja chocará contra el europeo, aún por conocer, y el último rival será Australia. Los horarios de los encuentros se definirán el sábado 6 de diciembre.

Grupo D

Viernes 12 de junio

-Estados Unidos vs. Paraguay

Estadio: SoFi Stadium, de Los Ángeles

Viernes 19 de junio

-Paraguay vs. Repechaje europeo C

Estadio: Levi’s Stadium, de San Francisco

Jueves 25 de junio

-Paraguay vs. Australia

Estadio: Levi’s Stadium, de San Francisco