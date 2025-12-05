05 dic. 2025
Selección Paraguaya

¿Cuándo Paraguay conocerá su rival europeo?

Paraguay integra el Grupo D de la Copa del Mundo 2026 que tiene todavía un rival por conocerse, ya que el ganador de la repesca europea de la Ruta C también conformará el grupo.

Diciembre 05, 2025 05:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Turquía

Turquía puede ser uno de los rivales de Paraguay.

Foto: Gentileza - Arda Güler

La Selección Paraguaya tiene casi todo definido en su vuelta a una Copa del Mundo. Este viernes conoció a sus rivales y también sabe el orden de los rivales. Estados Unidos y Australia comparten el Grupo D con la Albirroja, pero hay una incógnita en su agenda: la selección europea.

Este adversario recién se sabrá el 31 de marzo. El último integrante del Grupo D está entre Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo, los componentes de la Ruta C de la repesca europea.

Semifinal, el 26 de marzo

-Turquía vs. Rumanía

-Eslovaquia vs. Kosovo

Final, el 31 de marzo

-Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumanía

Redacción D10
