05 dic. 2025
Selección Paraguaya

Justo Villar: “Logísticamente es lo mejor”

El Director Deportivo Justo Villar explicó que el sorteo benefició a la Albirroja en materia de desplazamiento.

Diciembre 05, 2025 05:27 p. m. • 
Por Redacción D10
G7axPyhW4AAEKDY.jfif

Justo Villar junto a los directivos de la Asociación Paraguaya de Fútbol en el sorteo.

Foto: Gentileza

Justo Villar, Director Deportivo de APF, analizó lo que dejó el sorteo de grupos del Mundial 2026, en diálogo con GEN: “Es algo que se podía dar, competir con el local, aún no sabemos el último rival, pero ojalá que podamos hacer una buena complementación, tener una buena base, y tenemos la chance de estar en una zona no muy calurosa al principio”.

Con respecto a la zona en donde jugará la Albirroja sus primeros juegos, el directivo explicó: “Logísticamente es lo mejor que nos pudo tocar, no nos movemos mucho de un sitio y es importante no hacer mucha distancia, pero jugar con el local siempre tiene sus cosas”. Habló acerca de cómo tomó el grupo el desenlace de la ceremonia: “Todos estaban expectantes, mandando mensajes, y ahora ya enfocados en mirar al rival y conocer un poco más de nuestros futuros rivales”.

De de los amistosos que hay para el próximo año, Villar remarcó: “Vamos a tratar de cerrar amistosos en estos días. Estando acá con las otras selecciones, también estoy seguro que nos van a buscar, pero nos interesa mucho jugar con un europeo, porque será uno de nuestros rivales”. Añadió: “Hay una posibilidad de partido de despedida en junio, pero veremos porque casi iniciamos el Mundial, esa fecha un poco condiciona en la preparación, recién el 25 de mayo liberan jugadores y el 12 de junio ya es el debut”.

Albirroja Mundial Copa Mundial
Redacción D10
