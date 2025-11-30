Paraguay se consagra bicampeón de América

En una reñida final de la Copa América Talla Baja, la Selección de Paraguay se lució ante su gente, superó por 2-0 en los penales a la representación de Argentina y se coronó como la mejor de la competencia, por segunda vez en la historia.

El juego se disputó en el estadio Polideportivo ueno COP Arena con un buen marco de público. El juego estuvo a la altura de un partido decisivo y en tiempo normal culminó 4-4. Con este nuevo título, sumado al obtenido en 2018, la Albirroja logró su bicampeonato continental.

El portero Eduardo Pipoca Martínez hizo tapadas extraordinarias en el encuentro, también en la tanda, para ayudar al equipo nacional a conquistar el trofeo. Fue una semana llena de éxito, de inclusión y pasión en la capital paraguaya.

La campaña del equipo anfitrión fue perfecta. Tuvo 69 goles a favor y solo recibió 9 goles en contra.

El plantel campeón albirrojo, dirigido por el DT Raúl Arviniagaldez, fue integrado por Eduardo Martínez (arquero); Carlos Ramírez, Fabio Ozuna, Agustín Aquino y Joao Machado (defensas); Pedro Ruiz, Amado Gamarra, Sergio González, Arturo Florentín y Elvio Bernal (mediocampistas); Julio Amarilla, Anisio Carrillo y Luis Campos (delanteros).