30 nov. 2025
Selección Paraguaya

Paraguay se consagra bicampeón de América

La Selección Paraguaya Talla Baja se consagró anoche como campeona de América, por segunda en su historia, tras vencer en una dramática final a Argentina.

Noviembre 30, 2025 09:16 a. m. • 
Por Redacción D10
talla baja.jpg

La Albirroja Talla Baja conquistó su segundo título de Copa América.

Foto: Gentileza

En una reñida final de la Copa América Talla Baja, la Selección de Paraguay se lució ante su gente, superó por 2-0 en los penales a la representación de Argentina y se coronó como la mejor de la competencia, por segunda vez en la historia.

El juego se disputó en el estadio Polideportivo ueno COP Arena con un buen marco de público. El juego estuvo a la altura de un partido decisivo y en tiempo normal culminó 4-4. Con este nuevo título, sumado al obtenido en 2018, la Albirroja logró su bicampeonato continental.

El portero Eduardo Pipoca Martínez hizo tapadas extraordinarias en el encuentro, también en la tanda, para ayudar al equipo nacional a conquistar el trofeo. Fue una semana llena de éxito, de inclusión y pasión en la capital paraguaya.

La campaña del equipo anfitrión fue perfecta. Tuvo 69 goles a favor y solo recibió 9 goles en contra.

El plantel campeón albirrojo, dirigido por el DT Raúl Arviniagaldez, fue integrado por Eduardo Martínez (arquero); Carlos Ramírez, Fabio Ozuna, Agustín Aquino y Joao Machado (defensas); Pedro Ruiz, Amado Gamarra, Sergio González, Arturo Florentín y Elvio Bernal (mediocampistas); Julio Amarilla, Anisio Carrillo y Luis Campos (delanteros).

Copa América Selección Paraguaya Argentina
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20251119_072715.jpg
Selección Paraguaya
Los goles de la Albirroja ante México
Paraguay venció a México en su último partido del año con goles de Antonio Tonny Sanabria y Damián Bobadilla.
Noviembre 19, 2025 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
20251119_071849.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Ganamos con justicia”
Gustavo Alfaro, técnico de la Albirroja, afirmó que Paraguay superó por 1-2 a México porque supo sufrir y tener la cabeza fría en la definición.
Noviembre 19, 2025 07:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Damián Bobadilla
Selección Paraguaya
Paraguay cierra el año con una sonrisa
Paraguay derrotó a México por 1-2 en el segundo juego de la gira norteamericana, que fue el último amistoso del año. La Albirroja, que tuvo muchos cambios con relación al encuentro anterior, mejoró con el ingreso de Julio Enciso y cierra el 2025 con una sonrisa.
Noviembre 19, 2025 12:33 a. m.
 · 
Redacción D10
México Paraguay
Selección Paraguaya
México vs. Paraguay: Sin goles en la primera etapa
Se fue el primer tiempo del amistoso que Paraguay y México están igualando sin goles en el estadio Alamodome de San Antonio Texas.
Noviembre 18, 2025 11:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Selección Paraguaya
El onceno de Paraguay ante México
Paraguay choca esta noche con México en un encuentro amistoso y la Albirroja ya cuenta con equipo confirmado.
Noviembre 18, 2025 09:47 p. m.
 · 
Redacción D10
seleccion paraguaya
Selección Paraguaya
Once de la Albirroja, con novedades
El DT Alfaro prepara variantes para el juego amistoso ante México, que se juega este martes desde las 22:30.
Noviembre 18, 2025 01:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más