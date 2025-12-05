05 dic. 2025
Cuando Gustavo Alfaro le aguó la fiesta al local

Gustavo Alfaro, entrenador Paraguay, ya piensa en el juego del debut que será ante un anfitrión, así como le pasó en el Mundial de Catar 2022, cuando estaba a cargo de Ecuador y logró un triunfo.

Diciembre 05, 2025 06:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, tras la victoria de Ecuador sobre Catar.

Foto: Gentileza - Getty

La Selección Paraguaya quedó en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026 y el primer juego será ante uno de los anfitriones: Estados Unidos. Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, ya sabe lo que significa medirse con el dueño de casa en un evento como este.

En el Mundial 2022, cuando estaba al frente de Ecuador, el actual seleccionador de Paraguay dirigió a la Tri que chocó contra Qatar en el encuentro inaugural de aquella Copa del Mundo.

Entonces, Ecuador venció por 0-2 con doblete de Enner Valencia, en el estadio Al Bayt, de Jor, y el equipo comandado por Gustavo Alfaro arrancó con un triunfo en el Grupo A y le amargó la fiesta a los cataríes. En el segundo compromiso igualó con Países Bajos, pero no pasó de ronda al caer frente a Senegal por 1-2.

Paraguay debutará el 12 de junio frente a Estados Unidos, en el SoFi Stadium, de Los Ángeles. Posteriormente le tocará jugar con el rival europeo aún no definido y cerrará la fase de grupos ante Australia.

Redacción D10
